Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Keita’yı çok takım istedi

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun yeni transferleri Keita Balde ile ilgili," 10-15 gündür bu transfer ile Bahattin Eken başkanımız uğraşıyordu. İsteyen çok takım vardı. Burak Özçoban ile birlikte iyi bir strateji izleyerek hem istediğimiz fiyata hem de böyle bir oyuncuyu kadromuza kattık" dedi. Uygun, ligde gelecek hafta Kayserispor ile oynayacakları maçla ilgili de "Ebedi dost ve ezeli rakibimiz. Kayserispor geçtiğimiz haftayı bay geçti. Onlar kendi hazırlıklarını yaptılar.Bizim ana felsefesimiz; oyun anlayışı, oyun sistemi ve mücadelesi ile kazanmaya odaklanmış, bir takım olmak" diye konuştu.

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