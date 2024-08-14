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Lauriente hamlesi! Galatasaray, Sassuolo'nun Fransız yıldızını transfer etmeyi planlıyor

İtalyan medyası, Sarı-Kırmızılı yönetimin Sassuolo’nun 25 yaşındaki sol kanadı Armand Lauriente için teklif yapmaya hazırlandığını iddia etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024
Lauriente hamlesi! Galatasaray, Sassuolo’nun Fransız yıldızını transfer etmeyi planlıyor

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Galatasaray transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için harekete geçtiği belirtildi. İtalyan medyasından Tutto Mercato'nun haberine göre Galatasaray, kısa süre içinde Sassuolo forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi teklif yapmayı planlıyor.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Haberde Galatasaray'ın transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü belirtildi. İtalya'nın Serie B ekibi Sassuolo'da forma giyen Lauriente'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fransız yıldız daha önce Rennes ve Lorient ekiplerinde de forma giydi. Yapılacak teklifin ardından oyuncunun ve kulübün tutumuna göre transferin şekilleneceği dile getirildi.

69 MAÇTA 25 GOLE KATKI VERDİ
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Fransız yıldız için şimdiye kadar 13.1 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Lauriente, Sassuolo dışında Lorient, Rennes ve US Orleans takımlarının formasını giydi. Sassuolo forması altında 69 maçta görev alan başarılı futbolcu, 13 gol attı ve 12 de asist yaptı.

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