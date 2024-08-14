Arda’nın süper sınavı

Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve sezonun yenilgisiz takımı Bayer Leverkusen'i devirererk UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Atalanta, UEFA Süper Kupayı müzesine götürmek için karşı karşıya gelecek. Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Real Madrid ile çıktığı hazırlık maçlarında etkili bir performans ortaya koyan milli futbolcu Arda Güler ve yeni transfer Kylian Mbappe'nin zorlu maçtaki performansı merakla bekleniyor. Öte yandan Atalanta'nın Süper Kupası bulunmazken, Real Madrid'in ise 5 Süper Kupa şampiyonluğu var.