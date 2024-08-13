Ziyech’e teklif kapıda

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajerinin yönetimle yaptığı görüşmede oyuncusu için "Körfez ülkelerinden Ziyech'e talep var. İsterseniz teklif getirebilirim" sözlerini kullandığı iddia edildi.

Yönetimin de 31 yaşındaki kanat oyuncusunun yüksek maaşından kurtulmak için ayrılığa sıcak baktığı ve gelecek teklifleri değerlendireceği ifade ediliyor. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklarında etkisiyle Sarı-Kırmızılı formayla 23 maçta görev alabildi. Ziyech bu süre zarfında takımına 8 gol, 4 asistle 12 gollük katkı sağladı. Geçtiğimiz sezonun sonunda Chelsea'den bonservisi alınan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu.