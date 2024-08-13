Beşiktaş Cher Ndour'a kavuştu. Siyah-Beyazlı yönetimin Fransız kulübü PSG ile anlaşmasının ardından İtalyan futbolcu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. 20 yaşındaki yıldızı kiralık olarak renklerine bağlayan Beşiktaşlı yetkililer Cher Ndour'u Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşıladı.



Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan yıldız oyuncu her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor. Oynadığı maçlarda genellikle 6 numara olarak görev almış olan İtalyan oyuncu hava hakimiyetine yüksek bir oyuncu olarak biliniyor.

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