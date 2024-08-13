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Abdullah Avcı süre istedi!

Abdullah Avcı, takımın oturması ve beklenilen oyunun oluşması için zamana ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
Abdullah Avcı süre istedi!

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Trabzonspor'da yapılan 10 transfere rağmen şu ana kadar oynanan 3 maçta ortaya konan futbol, taraftarın tepkisine neden oldu. Abdullah Avcı, hem sosyal medyada hem de bazı maçların ardından tribünden gelen tepkiler üzerine camiadan süre istedi. Eylül ayına kadar olan sürede takımı toparlayacağının mesajlarını veren teknik direktör Avcı, oyun planında yaşanan sıkıntıları da bu zaman zarfında giderebileceğini vurguluyor.

UMUT'UN MENAJERİNDEN AVCI'YA BÜYÜK TEPKİ
Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo, Abdullah Avcı'ya yüklendi. Davo, "O bir teknik direktör değil, bir kariyer oyuncusunun kaderini değiştiren kişi" yorumunda bulundu.

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