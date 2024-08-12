Rafa Silva varsa kafa rahat

Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Samsunspor maçına Portekizli yıldız Rafa Silva damga vurdu. 31. dakikada Semih Kılıçsoy'un mükemmel asistinde yaptığı soğukkanlı gol vuruşuyla dikkatleri çeken 31 yaşındaki yıldız oyunda kaldığı süre boyunca da ortaya koyduğu performansla hem teknik heyet hem de taraftarlardan tam not aldı.

Tecrübeli futbolcu Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında da attığı klas golün yanı sıra genç forvet Mustafa Hekimoğlu'na yaptığı asistle kupanın kazanılmasında büyük katkı sağlamıştı. Yıldız futbolcu sezon boyunca Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli kozlarından biri olacak.