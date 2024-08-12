Puertas Kanarya’ya sinyal çakıyor!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakiplerinden biri olan Union SG'de forma giyen Cameron Puertas, sosyal medyadan Sarı-Lacivertli takımda oynamak istediğinin sinyallerini veriyor. Kanarya'da Mourinho'yla birlikte birçok kişiyi takibe alan İspanyol futbolcu, Adana Demirspor maçının görsellerinin Instagram'dan paylaşıldığı sırada, "Dzeko ve Allan Saint-Maximin" yorumunda bulunarak taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız oyuncunun Belçika ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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