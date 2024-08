Milli güreşçi Taha Akgül: Bayrağımızı hak ettiği yere çıkarttım

Kariyerini sonlandıran milli güreşçi Taha Akgül sosyal medyadan veda paylaşımı yaptı. Milli güreşçi, "Dünyanın en güzel bayrağını hakkıyla devraldım, şerefiyle alnımın akıyla hak ettiği yere çıkarttım. Hiçbir rakipten korkmadan her şampiyonada savaşarak kahramanca mücadele verdim. Tertemiz bir kariyer bileğim hakkıyla alnımın teriyle yazıldı hamdolsun. Şimdi sancağı başka bir Türk gencine devretme zamanı. Kolay değil, beni ben yapan işimi her şeyimi ona borçlu olduğum ekmeğimi kazandığım güreşi bırakmak. Ama her güzelliğin bir başlangıcı olduğu gibi sonu da oluyor" ifadelerini kullandı.

