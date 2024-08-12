Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Spartak Moskova'nın transferi için Galatasaray'la 13 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı yıldız oyuncunun da Rus ekibiyle el sıkışmaya yakın olduğu belirlendi.

Yıldız futbolcunun Moskova temsilcisinden yıllık 3.2 milyon Euro talep ettiği öğrenilirken, Rus ekibinin ise 25 yaşındaki yıldıza 2.7 milyon Euno maaş teklif ettiği ortaya çıktı. Aradaki 500 bin Euro'luk farkın giderilmesi için S.Moskova'nın Kerem'in menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor. Hatayspor maçında 20 dakika süre alan yıldız futbocunun ayrılığa sıcak baktığı da gelen haberler arasında. 15 milyon Euro piyasa değeri bulunan Kerem'in kontratı 2026 yılında sona erecek.