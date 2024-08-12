Galatasaray için çifte iddia

Galatasaray yönetimi, Alman sol beki Derrick Köhn'e gelen teklifler sonrası bu mevkiye takviye yapmak için kolları sıvadı. Sol bek arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılı kurmaylarla ilgili çifte iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Napoli'nin 33 yaşındaki Portekizli sol beki Mario Rui ve Monaco'nun 24 yaşındaki Senegalli yıldızı Ismael Jakobs ile ilgilendiği öne sürüldü. Aslan'ın olası bir ayrılık yaşanması halinde iki oyuncunun menajeriyle temasa geçip tekliflerini sunacağı da gelen haberler arasında. İki futbolcunun da kulüpleriyle 2 yıl daha kontratları var.