PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Müjde! Beşiktaş Ndour’u renklerine bağlıyor

Beşiktaş’ın İtalyan futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak için Fransız ekibi PSG ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Genç yıldızın yarın İstanbul’da olacağı iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
Müjde! Beşiktaş Ndour’u renklerine bağlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kartal dış transfer atağına geçti. Bir süredir yabancı oyuncu arayışlarını askıya alan Siyah- Beyazlı yönetimin PSG'nin genç yıldızı Cher Ndour'u renklerine bağlamak üzere olduğu gelen bilgiler arasında. İtalyan oyuncuyu isteyen Beşiktaş, PSG'e satın alma opsiyonlu kiralık transferi için resmi teklifte bulundu. Cner Ndour'un yarın İstanbul'da olacağı iddia edildi. Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Portekiz ekibi Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile dikkatleri çekiyor. Genç oyuncunun PSG ile kontratı 2028'de sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: META yola geldi, Türkiye’nin şartları kabul edildi! Bakan duyurdu: Instagram’a erişim engeli kaldırıldı
İşte Türkiye’nin META ile yaptığı anlaşmanın tüm detayları: Vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, Terör provokasyonlarına geçit verilmeyecek!
Emekliye indirim yarışı: Türkiye’nin her yerinde binlerce firmadan yüzde 50’ye varan indirim | Seyahat, giyim, ulaşım...
Ticaret Bakanlığı’ndan e-Ticaretten alışveriş yapanlara müjde: İade masrafı 1 yıl ertelendi
Instagram’dan sonra sıra Telegram’da! BTK’nın uyarılarına uymazsa erişim engeli yolda! Pedofiliden uyuşturucuya yasadışı her şey var
İsrailli alçakların Türkiye hazımsızlığı sürüyor | Netanyahu’ya seslendi: Atom bombası at!
WİKİTÜRK | Çift vatandaş Gökhan Gün Pentagon’dan çok gizli belgeyi çalarken yakalandı!
Kadıköy’den çıkış yok! Fenerbahçe Adana Demirspor’u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelere Paris tepkisi: Hizmete gelince para yok, Paris’e gelince para çok...
Türkiye’nin en büyük 2. GES’i olacak! Kalyon Enerji’den dev adım: Enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz
Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferinde mutlu son...
İngiliz polisi demokrasiyi hatırladı: Gözaltına alırken bile ikiyüzlülük!
Başkan Erdoğan kokpitte... Dev açılıştan ekrana yansımayanlar
Arnavutköy’de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
Terör devleti İsrail’in bakanı Bezalel Smotrich’den alçak paylaşım! Gazze’deki insanlık dramı ile dalga geçerek, Lübnan’ı tehdit etti
SON DAKİKA