Müjde! Beşiktaş Ndour’u renklerine bağlıyor

Kartal dış transfer atağına geçti. Bir süredir yabancı oyuncu arayışlarını askıya alan Siyah- Beyazlı yönetimin PSG'nin genç yıldızı Cher Ndour'u renklerine bağlamak üzere olduğu gelen bilgiler arasında. İtalyan oyuncuyu isteyen Beşiktaş, PSG'e satın alma opsiyonlu kiralık transferi için resmi teklifte bulundu. Cner Ndour'un yarın İstanbul'da olacağı iddia edildi. Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Portekiz ekibi Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile dikkatleri çekiyor. Genç oyuncunun PSG ile kontratı 2028'de sona erecek.

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