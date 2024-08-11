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Milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit bronz için sahne alacak

Milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final maçında Japon Yuka Kagami'ye 3-0 yenildi. Milli sporcumuz, Kagami'nin adını finale yazdırmasıyla bronz madalya yolunda repesaj maçına çıkmaya hak kazandı. Sporcumuz, bugün Ekvador'dan Rosangela Reasco Valdez ile karşılaşacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
Milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit bronz için sahne alacak

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Milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final maçında Japon Yuka Kagami'ye 3-0 yenildi. Milli sporcumuz, Kagami'nin adını finale yazdırmasıyla bronz madalya yolunda repesaj maçına çıkmaya hak kazandı. Sporcumuz, bugün Ekvador'dan Rosangela Reasco Valdez ile karşılaşacak.


KAAN KİGEN ÖZBİLEN YARIŞI TAMAMLAYAMADI
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler maratonda Kaan Kigen Özbilen, yarışı bitirmedi. Bu disiplinde Etiyopyalı Tamirat Tola, 2.06.26'lık derecesiyle, Pekin 2008'de Kenyalı Samuel Kamau Wanjiru'ya ait (2.06.32) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya ulaştı. Belçikalı Bashir Abdi 2.06.47'lik derecesiyle gümüş, Kenyalı Benson Kipruto 2.07.00'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.

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