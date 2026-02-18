Arabanız sizi dinliyor olabilir! İsrail’den yeni casusluk hamlesi CARINT

Firmanın birçok veri bölgesinden istihbarat toplayabildiği ve araçların bu veri noktalarından "sadece birisi" olduğu ifade edilirken, plaka ve yol kamerası kayıtlarıyla birlikte siber istihbarat firmalarının verileri "toplamakla kalmayıp birleştirildiği" vurgulanıyor.

Rayzone firmasının iştiraki TA9 ise araçlardan toplanan verileri yapay zekayla harmanlayarak "tam istihbarat" sunuyor. Bu teknoloji sayesinde, araçlardaki SIM kartlar, kablosuz ağlar ve Bluetooth bağlantıları üzerinden hedefler gerçek zamanlı izlenebiliyor.

İsrailli istihbarat şirketi Rayzone'un araçları izlemek için bir "gözetleme aleti" satmaya başladığı bilgisine de yer verilen haberde, ürünün çeşitli kaynaklardan verileri toplayarak, çapraz doğrulama yapan bir dizi ürünle birlikte satıldığı bilgisi verildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın Toka firmasının ürünlerini onayladığı ve satışına izin verdiği belirtilirken, şirketin haberle ilgili, "artık bu ürünü satmadığı" şeklinde savunma yaptığı kaydedildi.

Bu teknoloji, aracın eller serbest (hands free) sisteminin mikrofonuna uzaktan erişerek sürücüyü dinlemeye ve hatta gösterge paneline veya aracın etrafına yerleştirilmiş kameralara bile erişmeye imkan tanıyor.

CARINT sistemi, Takvim grafik ekibi tarafından oluşturulmuştur

ABD İSRAİL'E AKTARIYOR

Modern araçların fren sistemlerinden hava yastıklarına kadar tüm kritik bileşenlerinin dijitalleşmesi, bu verilerin istihbarat toplamak ve analiz etmek amacıyla kullanılmasına kapı aralıyor.

ABD'de FBI ve NSA gibi federal kurumların, teknoloji devlerinden talep ettikleri kullanıcı verilerine benzer şekilde, araç üreticilerinden düzenli olarak veri talep ettikleri aktarılıyor.

Bu durumda, bir araç sürücüsünün e-posta adresi ve sosyal medya hesabı üzerinden kimliği, sürüş alışkanlıkları ve araç üzerinden konumu da tespit edilebiliyor.

ABD'li veri analiz ve yazılım şirketi Palantir'in plaka numaralarını ve araç kayıtlarını analiz ederek diğer verilerle birleştirebildiği kaydedilen haberde, yine ABD'li Berla şirketi bu verileri İsrailli Rayzone ve Cellebrite şirketlerine aktarabiliyor.

İsrail'in "şirketler ve gönüllüler desteğiyle" 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu sırasında Gazze'ye götürülen araçların yerlerini tespit etmek için bu teknolojiyi geliştirdiği, İsrail ordusuna bu teknolojinin entegre edildiği ifade edildi.

ARABA İSTİHBARATI TOPLAYAN FİRMALAR

Toka ve Rayzone firmalarının yanında İsrail'in Havacılık ve Uzay Sanayisi şirketi Elta'nın da araba istihbaratı ürünü geliştirdiği, ancak konuya ilişkin firmanın yorumdan kaçındığı kaydedildi.

İsrail'in Ateros adlı bir diğer firmasının geliştirdiği "GeoDome" sistemi plaka numaralarını tanıyan sistemler dahil olmak üzere devletlerin verilerine entegre olabiliyor.

Ateros, yine İsrail istihbarat teknoloji firması Netline tarafından geliştirilen sensörlerle lastiklerden veri topluyor, araç lastiklerindeki basınç sensörlerinin yaydığı sinyallerin kullanılarak her araç için bir "dijital parmak izi" oluşturuyor. Böylelikle, dijital sızma yapmaya gerek kalmadan sadece sensör verileriyle bir aracın takibi yapılabiliyor.

ARAÇLAR TAMAMEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Araçlar üzerinden veri sızıntısı endişesi sebebiyle İsrail ordusunun, üst düzey komutanlarına Çin yapımı elektrikli araçları kullanmalarının yasakladığı belirtiliyor.

Çinli araç firmalarının topladıkları verileri devletle paylaşma zorunluluğu sebebiyle İsrail'in bu kararı aldığı ve sivil araçların askeri üslerin yakınlarına park etmesi ciddi bir güvenlik riski olarak değerlendiriliyor.

Haberde, devletlerin istihbarat şirketlerinden taleplerinin konum belirleme ve izlemeyle sınırlı kalmadığının altı çiziliyor. Güvenlik uzmanları ve bilgisayar korsanlarının, "otomobillerin dijital sistemleri üzerinden tüm kontrolün ele geçirilebileceğini, direksiyonun uzaktan yönlendirilebileceğini veya motorun durdurulabileceğini kanıtladığı" ifade ediliyor.