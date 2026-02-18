Kuruluş Orhan'ın Prenses Asporça'sı Alina Boz: 14 yaşında metrobüsle başlayan şöhret yolculuğu
atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da Prenses Asporça karakterine hayat veren Alina Boz'un başarı hikayesi, sanıldığı kadar ışıltılı bir geçmişe dayanmıyor. Henüz 14 yaşındayken set çıkışı gece yarısı tek başına metrobüse bindiğini dile getiren ünlü oyuncu, şöhretin zorlu basamaklarını tırnaklarıyla kazıyarak tırmanmış isimlerden biri.
Şöhretin Bedelini Çocukken Ödedi: 20 Saatlik Mesai!
Bugün atv'nin dev prodüksiyonu Kuruluş Orhan'da Prenses Asporça'yı canlandıran Alina Boz, zirveye giden yolun taşlarını erken yaşta omuzladığı ağır sorumluluklarla döşemiş. 10 yaşından beri setlerde olan güzel oyuncu, sektörün henüz kurallarla çevrili olmadığı dönemlerde büyük bir mücadele vermiş.
Günde 20 saatlik ağır çalışma şartlarına göğüs geren Boz, geçen yıl verdiği bir röportajda çocuk oyuncu olarak yaşadığı o yılları şu sözlerle tarif etti:"Setlerde hiçbir zaman el bebek gül bebek olmuyorsun. Zordu... 14 yaşımdayken bazen gece kendim metrobüse binip eve dönüyordum. Üzüldüğümü, kendimi güvende hissetmediğimi hatırlıyorum"
Alina Boz'un Başarı Sırrı: İstikrar ve İş Aşkı
Birçok çocuk oyuncunun zamanla sektörden silinmesine rağmen Alina Boz'un kalıcı olmasının ardında, şöhreti değil mesleğini sevmesi yatıyor. Şöhreti bir amaç değil, bir "ifade biçimi" olarak gören oyuncu, parayı ve ünü her zaman ikinci planda tuttu. Bu disiplinli duruşu, onu bugün Kuruluş Orhan'ın en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Prenses Asporça noktasına taşıdı.
Boz, başarısının anahtarını şöyle ifade ediyor:"İstikrar zor. Bunun için işini, şöhretten ve paradan çok sevmen gerekiyor. Çocuk yaşta başlayıp oyunculuktan kopan birçok kişi var. Belki başka alanlardan daha çok keyif aldılar ve kaybolmak onların tercihiydi. Ben burada olmayı sevdim, ona göre çalıştım. Eskiden saat kuralları bu kadar katı değilken günde 20 saat çalışıyorduk. Buna katlanmak kolay değil"
Rusya'dan Türkiye'ye Uzanan Gizemli Soyağacı
Alina Boz'un sadece yeteneği değil, kökenleri de hayranları için her zaman merak konusu oldu. 6 yaşında Rusya'dan Türkiye'ye gelen oyuncu, soyağacının çok geniş ve karışık olduğunu dile getirerek bu konudaki gizemi korudu. Fotoğrafçı bir anne ve turizmci bir babanın kızı olan Boz, sanatla iç içe büyümesini bugün sergilediği derinlikli oyunculuğun temeli olarak görüyor.
Alina Boz, anne-babasını ve çocukluk yıllarını şöyle anlatıyor:"Babam turizm sektöründe, onunla bütün Tarihi Yarımada'yı gezdim, tekne turları yaptık. Eski İstanbul'u ondan öğrendim. Annem fotoğrafçı, aynı zamanda organizasyon şirketi var. Ben küçükken evde tiyatro kurardık ve bana oyunculuk yaptırırdı"
Adım Adım Zirveye: Alina Boz'un Kariyer Yolculuğu
Alina Boz'un 2013 yılında başlayan ve bugün Kuruluş Orhan ile devam eden ekran yolculuğu, her bir karakteriyle adeta ders niteliğinde.
İşte Prenses Asporça noktasına gelene kadar hayat verdiği o karakterler:
|Yıl
|Yapım
|Rol
|2013
|Cesur Hemşire
|Canan
|2014-2017
|Paramparça
|Hazal Gürpınar
|2017
|Sevda'nın Bahçesi
|Defne
|2017
|Vatanım Sensin
|Prenses Anastasia
|2018-2019
|Elimi Bırakma
|Azra Güneş
|2021
|Maraşlı
|Mahur Türel
|2022
|Bir Peri Masalı
|Zeynep Kileci / Melis
|2025
|Bir Zamanlar İstanbul
|Seher Nacar
|2025-Günümüz
|Kuruluş Orhan
|Asporça Hatun
SIKÇA SORULAN SORULAR
Alina Boz Kuruluş Orhan dizisinde hangi karakteri canlandırıyor?
Alina Boz, atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinde Prenses Asporça karakterine hayat vermektedir.
Alina Boz aslen nereli?
Rusya doğumlu olan Alina Boz, 6 yaşında Türkiye'ye gelmiştir. Kendisi soyağacının çok geniş ve farklı kültürlere dayandığını belirtmektedir.
Alina Boz oyunculuğa ne zaman başladı?
Alina Boz henüz 10 yaşındayken reklam ve dizi setlerine adım atmış, profesyonel kariyerine çocuk yaşta başlamıştır.
(Fotoğraflar: Sosyal medya)