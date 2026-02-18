Kuruluş Orhan'ın Prenses Asporça'sı Alina Boz: 14 yaşında metrobüsle başlayan şöhret yolculuğu

Boz, başarısının anahtarını şöyle ifade ediyor:"İstikrar zor. Bunun için işini, şöhretten ve paradan çok sevmen gerekiyor. Çocuk yaşta başlayıp oyunculuktan kopan birçok kişi var. Belki başka alanlardan daha çok keyif aldılar ve kaybolmak onların tercihiydi. Ben burada olmayı sevdim, ona göre çalıştım. Eskiden saat kuralları bu kadar katı değilken günde 20 saat çalışıyorduk. Buna katlanmak kolay değil"

Rusya'dan Türkiye'ye Uzanan Gizemli Soyağacı Alina Boz'un sadece yeteneği değil, kökenleri de hayranları için her zaman merak konusu oldu. 6 yaşında Rusya'dan Türkiye'ye gelen oyuncu, soyağacının çok geniş ve karışık olduğunu dile getirerek bu konudaki gizemi korudu. Fotoğrafçı bir anne ve turizmci bir babanın kızı olan Boz, sanatla iç içe büyümesini bugün sergilediği derinlikli oyunculuğun temeli olarak görüyor.

Alina Boz, anne-babasını ve çocukluk yıllarını şöyle anlatıyor:"Babam turizm sektöründe, onunla bütün Tarihi Yarımada'yı gezdim, tekne turları yaptık. Eski İstanbul'u ondan öğrendim. Annem fotoğrafçı, aynı zamanda organizasyon şirketi var. Ben küçükken evde tiyatro kurardık ve bana oyunculuk yaptırırdı"

Adım Adım Zirveye: Alina Boz'un Kariyer Yolculuğu Alina Boz'un 2013 yılında başlayan ve bugün Kuruluş Orhan ile devam eden ekran yolculuğu, her bir karakteriyle adeta ders niteliğinde.