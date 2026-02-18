Nobel'in bitmeyen diyeti! Epstein'ı aklayan Orhan Pamuk'un Epsteinvari sapkın ve çarpık ilişkileri: 4. katta Ermeni 7. katta Hintli
Orhan Pamuk, ABD'den fonlanan 5. kol aparatlarıyla Batı'nın ev zenciliğini yapmaya devam ediyor. Epstein sapkınlığını normalleştirip Türkiye'yi "pedofilik satanistlerle" aynı düzlemde konumlandıran Pamuk, yine Müslüman Türk erkeğine iftira attı. Maksatlı söylemlerin arkasındaki ıskalanan gerçek ise Orhan Pamuk'un Epsteinvari sapkın ve çarpık ilişkileri... Ermeni asıllı Karolin Fişekçi "Orhan 4. katta benle keyif yaparken 7. katta Hintli Kiran Desai ile kalıyordu" demişti. Varlığını Türk karşıtı söylemlerle temellendiren Pamuk'un "Ateist bir aileden geliyorum" demeci de unutulmuyor.
Orhan Pamuk, Türkiye'ye "Ermeni Soykırımı" iftirası atarak aldığı Nobel Ödülü'nün diyetini 20 yıldır ödeye ödeye bitiremiyor.
"Masumiyet Müzesi"ndeki çarpık ilişkilerle bezeli ahlaki çöküşün ekranlara taşınmasıyla yeniden gündem olma fırsatı yakalayan Pamuk, yine mütedeyyin camiayı ve Müslüman Türk erkeğini itibarsızlaştırmaya kalktı.
Pamuk, ABD'nin fonladığı T24'e konuştu. Epstein sapkınlığını normalleştirip Türkiye'yi "pedofilik satanistlerle" aynı düzlemde konumlandırdı.
"Türkiye'de olan skandallar Batı'da olan skandalların yanında…" diyerek küresel elitlere yaranma çabası güden Orhan Pamuk, "Yakınımızda dönen, kadınlara yapılan rezaletleri anlatalım. Türkiye'de erkeklerin kafalarında çok çirkin şeyler var" şeklinde konuştu. 5. kol aparatı medya aracılığıyla Batı'nın ev zenciliğini yaptı.
"NOBELLİK" EV ZENCİLİĞİ"
Pamuk, birkaç gün önce de Epstein bataklığındaki Batı'yı "Bütün Orta Doğulu erkeklerin kafalarındaki pisliklerden bende de var" diyerek aklamıştı. Takvim.com.tr bu skandalı "Nobellik" ev zenciliği" manşetiyle okurlarına aktarmıştı.
"Kafamda pislikler var" demeciyle kendi şahsını bağlayan bir itirafta bulunan Pamuk'un Epsteinvari sapkın ve çarpık ilişkilerini ise bizzat sevgilileri itiraf ediyor.
EPSTEIN'I AKLADI EPSTEINVARİ İLİŞKİ AĞI ÇIKTI
Pamuk'un Ermeni asıllı eski sevgilisi Karolin Fişekçi 2021 yılında "Cihangir'deki apartmanda 4. katta benle keyif yaparken 7. katta Hintli sevgilisi ile kalıyordu. Resmi davetlere onunla gidiyordu" demişti.
Fişekçi'nin bahsettiği Hintli kadın yazar Kiran Desai.
Ayrıca Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk için "Nobel kazanmasaydı ilişki yaşamazdım" ifadelerini kullanmıştı.
"ATEİST BİR AİLEDEN GELİYORUZ"
Orhan Pamuk'un yıllar önce "Ateist bir aileden geliyorum" şeklinde demeç vermesi ise hala hafızalardaki yerini koruyor. Pamuk'un bu sözleri annesi Şeküre Pamuk'u kızdırmış, "Biz ateist falan değiliz, kendi adına konuşsun" demişti.
Gelinen bu noktada Pamuk'un elde ettiği başarıları Türkiye karşıtı söylemlerle temellendirdiği görülmüş oldu. Tarih otoriteleri Orhan Pamuk'un "Ermeniler öldürüldü" dediği için Nobel'i aldığını savunuyor.
Murat Bardakçı, "Orhan Pamuk'un 2 romanı intihaldir. Birini yayınladım Beyaz Kale'yi. Bir romanı daha vardır. O da çok önemli bir Amerikalı yazardan çalıntı. Dolayısıyla Nobel tamamen siyasi bir ödüldür. Şu kadar Ermeni'yi Kürt'ü kestik" demeseydi alamazdı o ödülü" demişti.
"ORHAN PAMUK İÇİNDEN ÇIKTIĞI TOPLUMU BİLMİYOR"
Ortaylı ise Pamuk'un içinden çıktığı toplumu bilmediğini söyleyip şu ifadeleri kullanmıştı:
"Söz konusu kişinin kaleme aldığı bir eserde şu ifade geçiyor; 'İmam ikindi namazı saatinde caminin balkonuna çıkarak ikindi ezanını okudu.' Şimdi bu toplumda yaşayan her insan bilir ki, namazın saati olmaz, vakti olur. Camilerde balkon diye bir yer yoktur, minarenin şerefesi vardır. Ezanı da imam değil müezzin okur. Bu örnekle de sabittir ki kişiler, içinden çıktıkları toplumu bilmeden bir şeyler yapmaya çalıştıklarında doğru şeyler yapmazlar. Bana göre, Pamuk, Türkçe'yi de İngilizce'yi de bilmiyor.''