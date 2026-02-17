Dolar 43 TL’nin üzerinde başladı! 17 Şubat 2026 serbest piyasada döviz kuru

17 Şubat 2026'da döviz kurları günü yükselişle giriş yaptı. İstanbul serbest piyasada dolar 43,7270 liradan, avro ise 51,8120 liradan işlem görmeye başlayarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve yurt içi talep, kur tarafındaki artışta etkili oldu. İşte son durum…

Piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın son toplantısına ait tutanaklara ve öncü büyüme (GSYİH) verilerine çevrildi. Ayrıca Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği çekirdek PCE fiyat endeksi de yatırımcıların radarında yer alıyor. Söz konusu verilerin, Federal Rezerv'in para politikası adımlarına dair beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda dolar, yatırımcıların bu hafta açıklanacak önemli ABD verilerine odaklanmasıyla önceki seansta elde ettiği kazanımları muhafaza etti. Dolar endeksi 97 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken, fiyatlamalarda özellikle ABD ekonomisine ilişkin sinyaller belirleyici oluyor.

Euro ise İstanbul serbest piyasada 51,8120 liradan işlem görmeye başladı. 51,8100 liradan alınan euronun satış fiyatı 51,8120 lira oldu. Dün euronun satış fiyatı 51,8190 lira olarak kaydedilmişti.

Geçtiğimiz hafta açıklanan ılımlı enflasyon verileri, Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artırmış ve dolar üzerinde baskı yaratmıştı. Buna karşın, daha önce yayımlanan istihdam verileri iş gücü piyasasının dirençli olduğunu ortaya koydu. İstihdam artışının son bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkması ve işsizlik oranının sürpriz biçimde gerilemesi, ekonomideki dayanıklılığa işaret etti.

Para piyasalarında ise Haziran ayında bir faiz indirimi olasılığı öne çıkıyor. Yıl genelinde toplam yaklaşık 62 baz puanlık gevşeme fiyatlanırken, bu beklenti iki çeyrek puanlık indirime ek olarak üçüncü bir indirimin de yaklaşık yüzde 50 ihtimalle gündeme gelebileceğine işaret ediyor.