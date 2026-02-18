Kuzey Kore'de kanlı taht oyunları: Küçük Kim halası ila karşı karşıya gelecek

Kim Jong-un, iktidarını sağlamlaştırmak için 2013 yılında öz amcası Jang Song-thaek'i "vatana ihanet" suçlamasıyla idam ettirmiş, 2017 yılında ise üvey ağabeyi Kim Jong-nam Malezya'da düzenlenen bir suikastla öldürülmüştü.

Kim Jong-un ve kızı Kim Ju-ae

Kim Jong-un ve kardeşi Kim Yo-jong

Uzmanlar, Kim Ju-ae'nin tahta geçiş sürecinin, rakip görülen aile üyelerinin tasfiyesiyle sonuçlanabileceğini öngörüyor. Eğer Ju-ae liderliği devralırsa, halası Kim Yo-jong'un hayatta kalma şansının düşük olduğu, aynı durumun tersi için de geçerli olduğu vurgulanıyor.

Kim Jong-un'un kızını bu kadar erken yaşta kamuoyuna tanıtması ve füze denemelerinden askeri geçit törenlerine kadar her yere yanında götürmesi, liderin sağlık sorunlarına ve rejimin sürekliliğini sağlama çabasına bağlanıyor.