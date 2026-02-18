Kuzey Kore'de kanlı taht oyunları: Küçük Kim halası ila karşı karşıya gelecek
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kızı Kim Ju-ae resmen "halef" ilan edilirken, rejimin en kudretli ismi hala Kim Yo-jong’un bu yükselişe sessiz kalmayacağı iddia ediliyor. Kızını halef ilan eden Kim Jong-un'un sağlık durumu ile ilgili spoekülasyonlar başlarken uzmanlar Kim ailesindeki eski idam ve suikastları hatırlattı.
Kuzey Kore'de on yıllardır süren Kim hanedanlığı, büyük bir vesayet savaşına hazırlanıyor. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin (NIS) son değerlendirmelerine göre, Kim Jong-un'un yaklaşık 13 yaşındaki kızı Kim Ju-ae, artık sadece "eğitim alan bir çocuk" değil, rejimin resmen belirlenmiş "halef adayı" konumuna yükseldi.
HALA VS. YEĞEN: İKTİDAR KİMİN OLACAK?
Küçük Kim'in yükselişi yıllardır ağabeyinin sağ kolu olarak görev yapan ve rejimin en sert yüzlerinden biri olarak bilinen Kim Yo-jong için doğrudan bir tehdit oluşturuyor. 38 yaşındaki hala Kim Yo-jong, hem orduda hem de parti içinde güçlü bir siyasi desteğe sahip.
Eski Güney Kore Büyükelçisi ve istihbarat yetkilisi Rah Jong-yil, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, Kim Jong-un'un ölümü veya görevden ayrılması durumunda bu iki kadın arasında amansız bir çatışma çıkmasının "kaçınılmaz" olduğunu belirtti. Rah, "Kim Yo-jong'un kendi siyasi projelerini hayata geçirmekten geri durması için hiçbir sebep yok. Eğer bir şansı olduğunu hissederse iktidarı ele geçirmek için her şeyi yapacaktır."ifadelerini kullandı.
AMCAYA İDAM AĞABEYE SUİKAST
Kim Jong-un, iktidarını sağlamlaştırmak için 2013 yılında öz amcası Jang Song-thaek'i "vatana ihanet" suçlamasıyla idam ettirmiş, 2017 yılında ise üvey ağabeyi Kim Jong-nam Malezya'da düzenlenen bir suikastla öldürülmüştü.
Uzmanlar, Kim Ju-ae'nin tahta geçiş sürecinin, rakip görülen aile üyelerinin tasfiyesiyle sonuçlanabileceğini öngörüyor. Eğer Ju-ae liderliği devralırsa, halası Kim Yo-jong'un hayatta kalma şansının düşük olduğu, aynı durumun tersi için de geçerli olduğu vurgulanıyor.
Kim Jong-un'un kızını bu kadar erken yaşta kamuoyuna tanıtması ve füze denemelerinden askeri geçit törenlerine kadar her yere yanında götürmesi, liderin sağlık sorunlarına ve rejimin sürekliliğini sağlama çabasına bağlanıyor.