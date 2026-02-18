DEM'den komisyon raporunda "şerh" provokasyonu: PKK'ya "terör örgütü" sürece de "Terörsüz Türkiye" denmesin

Tarihi metinde kamu vicdanı gözetilirken "Cezasızlık" algısına kesinlikle yer yok. Silah bırakan her PKK'lıya adli işlem yapılacak ve belirli bir süre denetim altında tutulacak. PKK'nın silah bırakmasına da sahada teyit şartı getirildi.Raporda "umut hakkı" konusu doğrudan yer almazken içerik olarak yer alıyor. AİHM ve AYM kararlarının gecikmeksizin hayata geçirilmesi öneriliyor.