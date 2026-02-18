DEM'den komisyon raporunda "şerh" provokasyonu: PKK'ya "terör örgütü" sürece de "Terörsüz Türkiye" denmesin
Terörsüz Türkiye sürecinin "mihenk taşı" olarak tanımlanan rapor tamamlandı. Meclis'teki oylama sürecini ise DEM'deki Kandilci darbe mekaniği söylemleriyle baltalamaya kalktı. Ortak rapora şerh koyan DEM'liler, PKK'ya "terör örgütü" sürece de "Terörsüz Türkiye" denmesini istemedi. Kürtlerin iradesine ipotek koymaya kalkan DEM'in son ana kadar süreci sabote etmeye dönük eylemlere taraf olduğu bir kez daha görüldü.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, misyonunu tamamladı. Terörsüz Türkiye sürecinin yasama ayağını yürüten komisyon 7 bölüm 60 sayfadan oluşan rapor çıkardı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş raporun toplumsal barışın kalıcı zemini olacağını belirtti. Süreç raporunun af mahiyeti taşımadığını belirtti.
Tarihi metinde kamu vicdanı gözetilirken "Cezasızlık" algısına kesinlikle yer yok. Silah bırakan her PKK'lıya adli işlem yapılacak ve belirli bir süre denetim altında tutulacak. PKK'nın silah bırakmasına da sahada teyit şartı getirildi.
Raporda "umut hakkı" konusu doğrudan yer almazken içerik olarak yer alıyor. AİHM ve AYM kararlarının gecikmeksizin hayata geçirilmesi öneriliyor.
Öte yandan komisyonda rapor oylanırken DEM Parti milli birlik ve uzlaşının karşısında konumlandı.
"Terörsüz Türkiye süreci", "terör örgütü" ve "terör belası" gibi kavramları bahane eden DEM'liler, PKK'ya "terör örgütü" denilmemesini isteyerek provokasyona girişti.
DEM Partili Cengiz Çiçek "Raporda, 'Terör örgütü, terör belası' kimi kavramların olmasını doğru bulmuyoruz. Bu türden yaklaşımlar, ortak rapor yaklaşımına denk düşmemektedir" ifadelerini kullandı.
Kürtlerin iradesine ipotek koymaya kalkan Çiçek, skandal sözlerle Meclis çatısı altında PKK'yı aklmaya kalktı. DEM'in sabotajcı vekili "Halen ezber yaklaşımlarda ısrar etmek, yaşanan acılı süreçten gerekli şartları çıkarmamış olmak demektir. Kürt halkının acıları raporda görülmemiştir. Kürt halkı, 'Terör örgütü' tanımını kabul etmedi. Gerçek kardeşlik, halkların değerlerine eşit yaklaşmakla mümkündür. Ortak rapor dili tek taraflı bir dil olmamalıdır" dedi.