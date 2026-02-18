İSKİ'den fatura skandalı: Fahiş fiyatların altından "hatalı okuma" çıktı

Olayın mağdurlarından olan ve iddiayı gündeme getiren Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ, "Efendim, meğer 6 yıldır benden kat be kat fazla su parası alıyorlarmış. Yani şüphe ve itirazlarımda haklıymışım. Sadece benden de değil üstelik, sitemizdeki ve bölgedeki herkesten... Nedeni de gezici personelin saati okumak yerine benim ödediğim ortalama ücretten fatura kesmesiymiş! Yani zaten haksız olan o ücreti benden defalarca, aylarca hatta yıllarca çatır çatır almışlar, saatime bile bakmadan..." ifadelerini kullandı.

Aytuğ İSKİ skandalını köşesine şu ifadelerle taşıdı:

"Yıllardır evime gelen su faturasından şikayetçiydim. Siteye gelen ana giriş de dahil tüm su saatlerini kontrol ettirdim. Evdeki tüm musluklara sarfiyatı azaltmaya yönelik özel aparatlar taktım ama nafile. Sanırsınız Tarihi Çemberlitaş Hamamı'nı ben işletiyorum, öyle korkunç bir fatura geliyor.

Son faturayı görünce inanamayıp gözlerimi ovuşturdum. "Eksi 19 bin 900 lira"yazıyordu. Yani İSKİ bana yaklaşık 20 bin lira borçlanmıştı. Hem alacağımı tahsil etmek hem de gazeteci refleksiyle bu garip durumun sebebini öğrenmek için İSKİ Şube Müdürlüğü'nün yolunu tuttum.

Efendim, meğer 6 yıldır benden kat be kat fazla su parası alıyorlarmış. Yani şüphe ve itirazlarımda haklıymışım. Sadece benden de değil üstelik, sitemizdeki ve bölgedeki herkesten... Nedeni de gezici personelin saati okumak yerine benim ödediğim ortalama ücretten fatura kesmesiymiş! Yani zaten haksız olan o ücreti benden defalarca, aylarca hatta yıllarca çatır çatır almışlar, saatime bile bakmadan...