İSKİ'den fatura skandalı: Fahiş fiyatların altından "hatalı okuma" çıktı
İBB’ye bağlı İSKİ'de büyük bir fatura skandalı patladı. İSKİ'nin Sarıyer-Beşiktaş müdürlüğüne bağlı bir bölgede yaklaşık 6 yıl boyunca sayaç okumak yerine ortalama tüketim üzerinden işlem yapıldığı, bu nedenle abonelere yüksek tutarlı faturalar kesildiği ortaya çıktı. Faturasına yaklaşık "19 bin 900 lira alacak" yansıtılan Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ, "Abone başına 20 bin liralık hesap hatası... Çarpın bunu 10 binlerle... Bilanço korkunç! Gelin de şimdi kesilen her faturanın "gerçekliğine" güvenin." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) fahiş faturalarla gündeme gelirken kuruma ilişkin büyük bir skandal ortaya çıktı.
6 YIL BOYUNCA YANLIŞ FATURA KESTİLER
İSKİ'nin bir bölgede yaklaşık 6 yıl boyunca su tüketiminin yanlış hesapladığı ve ortalama bedel üzerinden yüksek tutarlı faturalar kesildiği ortaya çıktı. Son faturada ise abone hesabına yaklaşık 19 bin 900 lira "alacak" yansıtıldığı öğrenildi.
İddiaya göre bölgede görevli personelin sayaç okuması yerine ortalama tüketim üzerinden işlem yaptığı öne sürüldü.
Olayın mağdurlarından olan ve iddiayı gündeme getiren Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ, "Efendim, meğer 6 yıldır benden kat be kat fazla su parası alıyorlarmış. Yani şüphe ve itirazlarımda haklıymışım. Sadece benden de değil üstelik, sitemizdeki ve bölgedeki herkesten... Nedeni de gezici personelin saati okumak yerine benim ödediğim ortalama ücretten fatura kesmesiymiş! Yani zaten haksız olan o ücreti benden defalarca, aylarca hatta yıllarca çatır çatır almışlar, saatime bile bakmadan..."ifadelerini kullandı.
Aytuğ İSKİ skandalını köşesine şu ifadelerle taşıdı:
"Yıllardır evime gelen su faturasından şikayetçiydim. Siteye gelen ana giriş de dahil tüm su saatlerini kontrol ettirdim. Evdeki tüm musluklara sarfiyatı azaltmaya yönelik özel aparatlar taktım ama nafile. Sanırsınız Tarihi Çemberlitaş Hamamı'nı ben işletiyorum, öyle korkunç bir fatura geliyor.
Son faturayı görünce inanamayıp gözlerimi ovuşturdum. "Eksi 19 bin 900 lira"yazıyordu. Yani İSKİ bana yaklaşık 20 bin lira borçlanmıştı. Hem alacağımı tahsil etmek hem de gazeteci refleksiyle bu garip durumun sebebini öğrenmek için İSKİ Şube Müdürlüğü'nün yolunu tuttum.
Efendim, meğer 6 yıldır benden kat be kat fazla su parası alıyorlarmış. Yani şüphe ve itirazlarımda haklıymışım. Sadece benden de değil üstelik, sitemizdeki ve bölgedeki herkesten... Nedeni de gezici personelin saati okumak yerine benim ödediğim ortalama ücretten fatura kesmesiymiş! Yani zaten haksız olan o ücreti benden defalarca, aylarca hatta yıllarca çatır çatır almışlar, saatime bile bakmadan...
BİLANÇO KORKUNÇ
Abone başına 20 bin liralık hesap hatası... Çarpın bunu 10 binlerle... Bilanço korkunç! Gelin de şimdi kesilen her faturanın "gerçekliğine" güvenin.
"Peki bunun faizi ne olacak?"diye soracak oldum, karşılığında müstehzi gülümsemeler aldım,"Paranı kurtarmışsın işte daha ne istiyorsun?" der gibi... "İyi o zaman, paramı alayım bari, vezne ne tarafta?" diye sordum, yine güldüler: "Bizim veznede o kadar para ne arar?"diye... Bahsettiğim yer, Türkiye'nin en fazla su abonesine sahip Sarıyer - Beşiktaş Şube Müdürlüğü ama kasalarında 20 bin liraları yok. Zaten bu yönetim anlayışlarıyla bırakın paralarının olmasını, kasalarının yerinde duruyor olması bile büyük şans... Dilekçe yazıp,"paraları olduğunda"banka hesabıma göndermeleri için talimat verdim.
Bu beceriksiz zihniyet bir de devletin bütçesini yönetmeye talip, öyle mi?
Allah yazdıysa bozsun."