10 ilde "Son Reçete" Operasyonu: Dublör hastalarla usulsüz rapor! SGK'yı zarara uğrattılar

DUBLÖR HASTALARLA USULSÜZ RAPOR

Öte yandan, Hepatit C hastası şüpheliler S.İ. ve R.O.'nun, çete üyesi şüphelilerle birlikte hastaneye giderek kan ve idrar tahlili verdiği, hasta olmayan kişilere sağlık raporu düzenlendiği belirlendi. Dublör hastaların yardımıyla düzenlenen raporların ardından yazılan reçetelerle temin edilen ilaçların, yasa dışı olarak satıldığı ortaya çıktı.

34 TUTUKLAMA

Polis ekipleri, bu tespitlerle, 16 Şubat'ta Adana merkezli İzmir, Konya, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Muğla, Batman, Osmaniye ve Mardin'de, 'Son Reçete' adını verdikleri operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 69 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda da farklı türlerde 1622 kutu ilaç ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddedip, aralarında para trafiğini ise 'borç-alacak' olarak savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 25'i adli kontrol şartı, 10'u ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), kamu zararını tespit etmek için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ise yaklaşık 87 milyon lira değerindeki mal varlığına tedbir kararı uygulandı.