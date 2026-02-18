İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den 19 ile sarı kodlu uyarı

Adana, Adıyaman, Antalya, Hatay, Mersin, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ riski bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde rüzgarın yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde 40-75 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. İstanbul'da ise kar yağışı etkili oluyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ilerleyen saatlerde Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar çevresinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

Yağışların İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.