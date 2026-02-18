PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den 19 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da kar yağışı an itibarıyla etkili oluyor. Kuvvetli sağanak, kar, fırtına, buzlanma, çığ ve toz taşınımı riskine karşı vatandaşların ani sel, ulaşımda aksamalar ve hava kalitesindeki düşüşe karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. 18 Şubat 2026 itibarıyla Adana, Adıyaman, Antalya, Hatay, Mersin, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den 19 ile sarı kodlu uyarı
Hızlı Özet Göster
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını, güney ve batı kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurdu.
  • Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış, Bitlis çevresinde ise kuvvetli yağış öngörülüyor.
  • Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde rüzgarın yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde 40-75 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.
  • Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ riski bulunuyor.
  • Adana, Adıyaman, Antalya, Hatay, Mersin, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. İstanbul'da ise kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını, güney ve batı kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurdu.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLACAK

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ilerleyen saatlerde Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar çevresinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış, Bitlis çevresinde ise kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yağışların İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde rüzgarın yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde 40-75 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA, ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayları görülebilecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ ve kar erimesine bağlı risk bulunuyor.

Öte yandan Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüşe karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ riski bulunuyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den 19 ile sarı kodlu uyarı-6

RÜZGAR ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden eseceği bildirildi. Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde rüzgârın yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yetkililer; ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Adana, Adıyaman, Antalya, Hatay, Mersin, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER HANGİLERİ?

İlSarı Kod (Uyarı Durumu)
Adana🟡
Adıyaman🟡
Antalya🟡
Hatay🟡
Mersin🟡
Kayseri🟡
Malatya🟡
K.Maraş🟡
Sivas🟡
Osmaniye🟡
İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den 19 ile sarı kodlu uyarı-8


BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

🌍 BÖLGELERE GÖRE GENEL DURUM TABLOSU

BölgeGenel Hava DurumuYağış TürüRüzgarÖnemli Uyarı
MarmaraÇok bulutluYağmur, Trakya'da KKY ve karKuzeybatıdan 40–70 km/saKuvvetli rüzgar
EgeÇok bulutluSağanak, kıyılarda gök gürültülüKıyılarda 40–70 km/saFırtına riski
AkdenizÇok bulutluKuvvetli sağanak, yükseklerde karGüneyli 40–70 km/saŞiddetli yağış, toz taşınımı (doğu)
İç AnadoluÇok bulutluYağmur, yükseklerde KKY ve karGüneyli 40–75 km/saKuvvetli rüzgar
Batı KaradenizÇok bulutluYağmur, iç kesimler karKuzeybatıdan 40–70 km/saFırtına
Orta ve Doğu KaradenizÇok bulutluYağmur, iç kesimler karİç kesimlerde 40–75 km/saÇığ riski
Doğu AnadoluÇok bulutluKarla karışık yağmur ve karYer yer kuvvetliBuzlanma ve çığ
Güneydoğu AnadoluParçalı-çok bulutluYağmur ve sağanakYer yer kuvvetliToz taşınımı

İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den 19 ile sarı kodlu uyarı-9
📊 ŞEHİR BAZLI DETAYLI HAVA TABLOSU

MARMARA

İlSıcaklıkDurum
Çanakkale9°CSağanak
Edirne7°CYağmur, KKY, yüksekleri kar
İstanbul9°CSağanak
Kocaeli12°CSağanak

EGE

İlSıcaklıkDurum
Afyonkarahisar8°CYağmur, zamanla KKY ve kar
Aydın12°CGök gürültülü sağanak
İzmir13°CGök gürültülü sağanak
Muğla9°CGök gürültülü sağanak
İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den 19 ile sarı kodlu uyarı-10

AKDENİZ

İlSıcaklıkDurum
Adana17°CKuvvetli sağanak, yüksekleri KKY/kar
Antalya17°CKuvvetli sağanak, yüksekleri KKY
Hatay15°CKuvvetli sağanak
Isparta11°CYağmur ve sağanak

İÇ ANADOLU

İlSıcaklıkDurum
Ankara10°CYağmur, yüksekleri KKY/kar
Eskişehir11°CYağmur, yüksekleri KKY/kar
Konya11°CSağanak
Sivas11°CKKY, zamanla kar

BATI KARADENİZ

İlSıcaklıkDurum
Bolu10°CYağmur, zamanla KKY ve kar
Düzce13°CSağanak
Sinop17°CSağanak, yüksekleri KKY
Zonguldak13°CSağanak
İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den 19 ile sarı kodlu uyarı-11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İlSıcaklıkDurum
Amasya13°CSağanak
Rize19°CAkşam sağanak
Samsun19°CSağanak
Trabzon20°CAkşam sağanak

DOĞU ANADOLU

İlSıcaklıkDurum
Erzurum6°CKKY ve kar
Kars4°CKKY ve kar
Malatya12°CYağmur, yüksekleri KKY
Van10°CAkşam KKY ve kar

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İlSıcaklıkDurum
Diyarbakır15°CSağanak
Gaziantep11°CKuvvetli sağanak
Siirt17°CSağanak
Şanlıurfa16°CSağanak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler