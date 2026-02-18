İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den 19 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da kar yağışı an itibarıyla etkili oluyor. Kuvvetli sağanak, kar, fırtına, buzlanma, çığ ve toz taşınımı riskine karşı vatandaşların ani sel, ulaşımda aksamalar ve hava kalitesindeki düşüşe karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. 18 Şubat 2026 itibarıyla Adana, Adıyaman, Antalya, Hatay, Mersin, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.
Hızlı Özet Göster
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını, güney ve batı kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurdu.
- Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış, Bitlis çevresinde ise kuvvetli yağış öngörülüyor.
- Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde rüzgarın yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde 40-75 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.
- Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ riski bulunuyor.
- Adana, Adıyaman, Antalya, Hatay, Mersin, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. İstanbul'da ise kar yağışı etkili oluyor.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLACAK
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ilerleyen saatlerde Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar çevresinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
Yağışların İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.
BUZLANMA, ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayları görülebilecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ ve kar erimesine bağlı risk bulunuyor.
Öte yandan Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüşe karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK
Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden eseceği bildirildi. Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde rüzgârın yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) şeklinde etkili olması bekleniyor.
Yetkililer; ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER HANGİLERİ?
|İl
|Sarı Kod (Uyarı Durumu)
|Adana
|🟡
|Adıyaman
|🟡
|Antalya
|🟡
|Hatay
|🟡
|Mersin
|🟡
|Kayseri
|🟡
|Malatya
|🟡
|K.Maraş
|🟡
|Sivas
|🟡
|Osmaniye
|🟡
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
🌍 BÖLGELERE GÖRE GENEL DURUM TABLOSU
|Bölge
|Genel Hava Durumu
|Yağış Türü
|Rüzgar
|Önemli Uyarı
|Marmara
|Çok bulutlu
|Yağmur, Trakya'da KKY ve kar
|Kuzeybatıdan 40–70 km/sa
|Kuvvetli rüzgar
|Ege
|Çok bulutlu
|Sağanak, kıyılarda gök gürültülü
|Kıyılarda 40–70 km/sa
|Fırtına riski
|Akdeniz
|Çok bulutlu
|Kuvvetli sağanak, yükseklerde kar
|Güneyli 40–70 km/sa
|Şiddetli yağış, toz taşınımı (doğu)
|İç Anadolu
|Çok bulutlu
|Yağmur, yükseklerde KKY ve kar
|Güneyli 40–75 km/sa
|Kuvvetli rüzgar
|Batı Karadeniz
|Çok bulutlu
|Yağmur, iç kesimler kar
|Kuzeybatıdan 40–70 km/sa
|Fırtına
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Çok bulutlu
|Yağmur, iç kesimler kar
|İç kesimlerde 40–75 km/sa
|Çığ riski
|Doğu Anadolu
|Çok bulutlu
|Karla karışık yağmur ve kar
|Yer yer kuvvetli
|Buzlanma ve çığ
|Güneydoğu Anadolu
|Parçalı-çok bulutlu
|Yağmur ve sağanak
|Yer yer kuvvetli
|Toz taşınımı
📊 ŞEHİR BAZLI DETAYLI HAVA TABLOSU
MARMARA
|İl
|Sıcaklık
|Durum
|Çanakkale
|9°C
|Sağanak
|Edirne
|7°C
|Yağmur, KKY, yüksekleri kar
|İstanbul
|9°C
|Sağanak
|Kocaeli
|12°C
|Sağanak
EGE
|İl
|Sıcaklık
|Durum
|Afyonkarahisar
|8°C
|Yağmur, zamanla KKY ve kar
|Aydın
|12°C
|Gök gürültülü sağanak
|İzmir
|13°C
|Gök gürültülü sağanak
|Muğla
|9°C
|Gök gürültülü sağanak
AKDENİZ
|İl
|Sıcaklık
|Durum
|Adana
|17°C
|Kuvvetli sağanak, yüksekleri KKY/kar
|Antalya
|17°C
|Kuvvetli sağanak, yüksekleri KKY
|Hatay
|15°C
|Kuvvetli sağanak
|Isparta
|11°C
|Yağmur ve sağanak
İÇ ANADOLU
|İl
|Sıcaklık
|Durum
|Ankara
|10°C
|Yağmur, yüksekleri KKY/kar
|Eskişehir
|11°C
|Yağmur, yüksekleri KKY/kar
|Konya
|11°C
|Sağanak
|Sivas
|11°C
|KKY, zamanla kar
BATI KARADENİZ
|İl
|Sıcaklık
|Durum
|Bolu
|10°C
|Yağmur, zamanla KKY ve kar
|Düzce
|13°C
|Sağanak
|Sinop
|17°C
|Sağanak, yüksekleri KKY
|Zonguldak
|13°C
|Sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|İl
|Sıcaklık
|Durum
|Amasya
|13°C
|Sağanak
|Rize
|19°C
|Akşam sağanak
|Samsun
|19°C
|Sağanak
|Trabzon
|20°C
|Akşam sağanak
DOĞU ANADOLU
|İl
|Sıcaklık
|Durum
|Erzurum
|6°C
|KKY ve kar
|Kars
|4°C
|KKY ve kar
|Malatya
|12°C
|Yağmur, yüksekleri KKY
|Van
|10°C
|Akşam KKY ve kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU
|İl
|Sıcaklık
|Durum
|Diyarbakır
|15°C
|Sağanak
|Gaziantep
|11°C
|Kuvvetli sağanak
|Siirt
|17°C
|Sağanak
|Şanlıurfa
|16°C
|Sağanak