Kuruluş Orhan’da amansız hesaplaşma: Sultan Orhan ve Prenses Asporça arasında ölüm kalım savaşı!

Asporça'nın Yeni Oyunu

Cenkten sonra geri çekilmeyen Asporça, yeni bir plan kurar. Nilüfer tarafından yaralanması onun için bardağı taşıran son damla olur. İntikam ateşiyle hareket eden Asporça, Nilüfer'i esir ederek Orhan'ı çaresiz bırakmak ister.Sultan Orhan, Bursa ile Nilüfer arasında bir tercih yapmak zorunda mı kalacaktır? Asporça, bu tehlikeli planında başarılı olabilecek midir?