Kuruluş Orhan’da amansız hesaplaşma: Sultan Orhan ve Prenses Asporça arasında ölüm kalım savaşı!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanacak yeni bölümünde savaşın en amansız yüzüyle izleyici karşısına çıkacak. Sultan Orhan ile Asporça arasındaki büyük hesaplaşma artık kaçınılmazdır. Ordular hazırlanır, kaleler hedef alınır, kader yeniden yazılmak üzeredir. Bu amansız savaşın sonu nelere sebep olacaktır?

Sultan Orhan ve Prenses Asporça Cenk Meydanında

Sultan Orhan, ordusunun başında şehadete yürürcesine savaşa hazırlanır. Kaleyi korumak ve Asporça'yı mağlup etmek için her şeyi göze almıştır. Asporça ise Osmanlı hayalini yok etmeye yeminlidir. İki tarafın da geri adım atmaya niyeti yoktur. Bu kanlı hesaplaşmada üstün gelen kim olacaktır?

Şahinşah Nerede?

Orhan, cenk meydanında Şahinşah'ın yokluğunu fark eder ve bundan işkillenir. Bu kayıp tesadüf müdür, yoksa yeni bir ihanetin habercisi mi? Babasının gerçek yüzüyle yüzleşen Yiğit, Orhan'a her şeyi söyleyip Şahinşah'ı ifşa edecek midir? Şahinşah için yolun sonu gelmiş midir?

Germiyan Yolunda Tehlike

Alaeddin ve Gonca, Germiyan yolculuğunda kurulan saldırıyla ölümle burun buruna gelir. Yıllarca evlat hasreti çeken bu çift, doğmamış bebeklerini her şeye rağmen koruyabilecek midir? Yıllar sonra Germiyan Sarayı'nda Mehmet Bey'le karşılaşmaları hangi fırtınayı koparacaktır?

Dursun'un Gerçeği

Demirhan Bursa Sarayı'na gelir ve Dursun'un obada çaşıtlık için değil, Halime'ye olan sevdası nedeniyle bulunduğunu açıklar. Orhan'ın öğrendikleri sonrası Halime'yle yüzleşmesi Dursun için nasıl sonuçlar doğuracaktır? Sevda mı galip gelecek, yoksa ailesi mi ağır basacaktır?

Asporça'nın Yeni Oyunu

Cenkten sonra geri çekilmeyen Asporça, yeni bir plan kurar. Nilüfer tarafından yaralanması onun için bardağı taşıran son damla olur. İntikam ateşiyle hareket eden Asporça, Nilüfer'i esir ederek Orhan'ı çaresiz bırakmak ister.Sultan Orhan, Bursa ile Nilüfer arasında bir tercih yapmak zorunda mı kalacaktır? Asporça, bu tehlikeli planında başarılı olabilecek midir?

Flavius İçin Hesap Vakti

Geçmişinin gölgesinde sıkışıp kalan Flavius, bir yanda Fatma'ya duyduğu amansız sevda, bir yanda komutanlığı ve geçmişinin sırrıyla büyük bir çıkmazdadır. Asporça ile birlikte Orhan'ın sonunu getirmeye kararlıdır. Fakat beklenmedik bir şekilde Orhan'ın eline düşer. Nihayet hesaplaşma vakti gelmiştir. Sultan Orhan, kılıcını Fatma'nın gözleri önünde Flavius'un boynuna dayar.

Flavius'u Orhan'ın elinden kim kurtaracaktır?

Sultan Orhan, bu çok cepheli savaşta hem düşmanlarına hem de ihanete karşı nasıl bir yol izleyecektir?

Kuruluş Orhan Oyuncu Kadrosu

Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Onur Bay(Yiğit), Sena Mercan(Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Gürkan Çolaker (Umur Bey), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Melis Özçimen (Çolpan), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça).

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

