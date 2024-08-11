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Ferdi Kadıoğlu yakın markajda! İngilizler peşini bırakmıyor!

Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nu İngilizler yakın markaja aldı. Genç oyuncunun ilk tercihinin Manchester United olduğu gelen bilgiler arasında...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
Ferdi Kadıoğlu yakın markajda! İngilizler peşini bırakmıyor!

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği kısa zamanda netleşecek. İngiliz kulüplerinin yakın markajında olan yıldız futbolcu için Brighton'un 35 milyon Euro'luk cazip bir teklifte bulunduğu bir süredir konuşuluyordu. Brighton'un verdiği rakamın yüksek olması baş döndürürken bir başka İngiliz kulübü Manchester United'ın da devreye girdiği gelen bilgiler arasında. Ancak Manchester United'ın 35 milyon Euro'ya çıkmadığı buna rağmen Sarı-Lacivertli yönetimle yeniden pazarlık masasına oturacağı iddia edildi. İngiliz kulüpleri Ferdi Kadıoğlu için girişimlerini sürdürürken yıldız oyuncunun ilk tercihinin Manchester United olduğu öğrenildi.

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Yıldız oyuncunun Manchester'in teklifine çok sıcak baktığı ve yakın çevresine, "Brighton'un verdiği rakam cazip ama Fenerbahçe gibi büyük bir takımdan sonra bir yere gideceksem bu Manchester United gibi büyük bir kulüp olmalı" dediği ortaya çıktı. Bu arada Brighton ve Manchester United dışında Arsenal'in de Ferdi Kadıoğlu ile yakından ilgilendiği İngiliz basınında yansıyan haberler arasında.

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