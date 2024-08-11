Beşiktaş yönetiminde keyifli akşam yemeği

Van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkacak. Bu maç öncesi Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın davetiyle Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst, yardımcıları Van Gastel ve Serdar Topraktepe Boğaz'da keyifli akşam yemeğinde bir araya geldi.



3 TRANSFER YAPACAĞIZ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş'ta sıkıntılı bir dönemde göreve geldiklerini belirterek "Kötü bir sezon geçirmemize rağmen 2 kupa kazanmamız, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmemiz, bunlar güzel şeyler" dedi. Arat, "Lisans çıkartabilecek hale geldiğimiz anda hemen 3'e yakın takviye planımız var. O takviyelerimiz hemen hemen hazır sayılır" diye konuştu.



AMİR RESMEN RİZESPOR'DA

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu. Kartal'ın 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Hadziahmetovic, tüm kulvarlarda çıktığı 42 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

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