PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş yönetiminde keyifli akşam yemeği

Van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkacak. Bu maç öncesi Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın davetiyle Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst, yardımcıları Van Gastel ve Serdar Topraktepe Boğaz'da keyifli akşam yemeğinde bir araya geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
Beşiktaş yönetiminde keyifli akşam yemeği

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkacak. Bu maç öncesi Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın davetiyle Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst, yardımcıları Van Gastel ve Serdar Topraktepe Boğaz'da keyifli akşam yemeğinde bir araya geldi.

3 TRANSFER YAPACAĞIZ
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş'ta sıkıntılı bir dönemde göreve geldiklerini belirterek "Kötü bir sezon geçirmemize rağmen 2 kupa kazanmamız, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmemiz, bunlar güzel şeyler" dedi. Arat, "Lisans çıkartabilecek hale geldiğimiz anda hemen 3'e yakın takviye planımız var. O takviyelerimiz hemen hemen hazır sayılır" diye konuştu.

AMİR RESMEN RİZESPOR'DA
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu. Kartal'ın 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Hadziahmetovic, tüm kulvarlarda çıktığı 42 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: META yola geldi, Türkiye’nin şartları kabul edildi! Bakan duyurdu: Instagram’a erişim engeli kaldırıldı
İşte Türkiye’nin META ile yaptığı anlaşmanın tüm detayları: Vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, Terör provokasyonlarına geçit verilmeyecek!
Emekliye indirim yarışı: Türkiye’nin her yerinde binlerce firmadan yüzde 50’ye varan indirim | Seyahat, giyim, ulaşım...
Ticaret Bakanlığı’ndan e-Ticaretten alışveriş yapanlara müjde: İade masrafı 1 yıl ertelendi
Instagram’dan sonra sıra Telegram’da! BTK’nın uyarılarına uymazsa erişim engeli yolda! Pedofiliden uyuşturucuya yasadışı her şey var
İsrailli alçakların Türkiye hazımsızlığı sürüyor | Netanyahu’ya seslendi: Atom bombası at!
WİKİTÜRK | Çift vatandaş Gökhan Gün Pentagon’dan çok gizli belgeyi çalarken yakalandı!
Kadıköy’den çıkış yok! Fenerbahçe Adana Demirspor’u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelere Paris tepkisi: Hizmete gelince para yok, Paris’e gelince para çok...
Türkiye’nin en büyük 2. GES’i olacak! Kalyon Enerji’den dev adım: Enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz
Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferinde mutlu son...
İngiliz polisi demokrasiyi hatırladı: Gözaltına alırken bile ikiyüzlülük!
Başkan Erdoğan kokpitte... Dev açılıştan ekrana yansımayanlar
Arnavutköy’de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
Terör devleti İsrail’in bakanı Bezalel Smotrich’den alçak paylaşım! Gazze’deki insanlık dramı ile dalga geçerek, Lübnan’ı tehdit etti
SON DAKİKA