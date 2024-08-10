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Zaha Leicester City yolcusu

Hatayspor maçının kadrosuna alınmayan Fildişili yıldız İngiltere’ye transfer olmak üzere. Leicester City, 31 yaşındaki yıldızın kiralık transferi için 8-5 milyon Euro karşılığında Galatasaray ile anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Zaha Leicester City yolcusu

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Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanan süper Kupa maçından sonra teknik direktör Okan Buruk ile tartışma yaşadığı ifade edilen Wilfried Zaha teknik ekibin kararıyla Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı. Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koyan Fildişili yıldızır esti takımı Crystal Palace'a kiralaması bekleniyordu. Ançak yapılan görüşmelerin tıkanma noktasına gelmesiyle Zaha'nın İngiliz ekibine transferi zora girdi. Yıldız futbolcunun menajerinin buna karşın başka İngiliz kulüpleriyle de görüşmelerde bulunduğu, Zaha'nın da yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Geçen sezon Galatasaray ile 42 maçta 10 gol, 5 asiste imza atan 31 yaşındaki Zaha'nın kontratı 2026'da sona erecek.

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