Zaha Leicester City yolcusu

Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanan süper Kupa maçından sonra teknik direktör Okan Buruk ile tartışma yaşadığı ifade edilen Wilfried Zaha teknik ekibin kararıyla Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı. Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koyan Fildişili yıldızır esti takımı Crystal Palace'a kiralaması bekleniyordu. Ançak yapılan görüşmelerin tıkanma noktasına gelmesiyle Zaha'nın İngiliz ekibine transferi zora girdi. Yıldız futbolcunun menajerinin buna karşın başka İngiliz kulüpleriyle de görüşmelerde bulunduğu, Zaha'nın da yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Geçen sezon Galatasaray ile 42 maçta 10 gol, 5 asiste imza atan 31 yaşındaki Zaha'nın kontratı 2026'da sona erecek.



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