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Avcı’nın serisi bitti

Trabzonspor’un başında iç sahada çıktığı son 5 Avrupa maçını kazanan Abdullah Avcı’nın bu serisi Rapid Wien yenilgisiyle son buldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Avcı’nın serisi bitti

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Trabzonspor'un başında iç sahada oynadığı son 5 Avrupa maçını kazanan deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın bu istatistiği Rapid Wien karşısında alınan yenilgiyle sona erdi. Başarılı teknik adam yönetimindeki Fırtına, 2022- 23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında sahasında Kızılyıldız'ı 2-1, Monaco'yu 4-0, Ferencvaros'u 1-0, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında da Basel'i 1-0 mağlup etmişti. Bordo-Mavililer, son olarak da iç sahada Ruzomberok'u 1-0 yenmişti. Rapid Wien mücadelesiyle birlikte Avrupa'da 40. maçına çıkan Avcı bu süreçte 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Avcı, Trabzonspor ile oynadığı 17 maçta ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.

SİVAS STARTI VERİLDİ
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, Rapid Wien ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.


FIRTINA BATAGOV'U BEKLİYOR
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Arseniy Batagov'un Trabzon'a geliş tarihi netleşmedi. Yapılan planlamalar doğrultusunda Polonya'dan Trabzon'a getirilmesi planlanan oyuncunun önümüzdeki günlerde kesin geliş tarihinin belirlenmesi bekleniyor. Takımıyla birlikte antrenman yaptığı için fiziksel anlamda bir eksikliği olmayan Ukraynalı stoperin tüm lisans işlemleri tamamlandı ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

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