Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan Rapid maçı değerlendirmesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Kaybettik üzgünüz ama bunun bir rövanşı var. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Ancak bu maçın etkisinden hemen çıkmalıyız. Ligimiz bu hafta başlıyor. 3 gün sonra Sivasspor ile deplasmanda oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıp rövanşı konuşmak daha uygun olur. Rakip blok kırmayı yapabilen bir takım. Oyuncu tercihlerimiz baskıyı daha iyi yapabilmek içindi. Önümüzdeki maçta bunu tedavi edeceğiz" diye konuştu.

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