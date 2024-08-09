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Nesrin Cavadzade'den aşk iddialarına yanıt: Hayatım erkekleri beklemekle geçti!

Oyuncu Nesrin Cavadzade’ye “Bir erkekte ne ararsınız!” diye soruldu. Yanıtı gündem oldu: Hayatım erkekleri beklemekle geçti. O yüzden hızlı hazırlanan bir sevgilim olsun istiyorum.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Nesrin Cavadzade’den aşk iddialarına yanıt: Hayatım erkekleri beklemekle geçti!

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Nesrin Cavadzade, birbirinden farklı rollere büründü. Aşkta aşk oyununda aradığı sevgiliyi bir türlü bulamadı. Uzun süre Gökhan Alkan ile aşk yaşadı. Hatta çift evlenme kararı aldı. Ancak ardından ikilinin ayrılık haberi geldi. Güzel oyuncu Cavadzade'nin adı sonra da Uraz Kaygılaroğlu ile anıldı. Ancak şu sıralar kalbinin boş olduğunu söyleyen güzel oyuncu hayatına girecek adamda tek bir şey aradığını söyledi. Cavadzade, bir basın mensubunun "Kadınlar uzun sürede hazırlanır. Siz öyle değilsiniz anladığım kadarıyla." sözleri üzerine cevap verdi: Yok ben hiç uzun süreler harcamıyorum. Hayatım erkekleri beklemekle geçti. Çünkü erkekler benden daha uzun sürede hazırlanıyor. En hızlı hazırlanan erkek kimse hayatımda olabilir."

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