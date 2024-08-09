Milli tekvandocumuz Hakan Reçber Olimpiyat Oyunları’na çeyrekte veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando erkekler 68 kiloda umudumuz Hakan Reçber beklediğini elde edemedi. Sporcumuz erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan İbrahim Maiga'yı 2-0'lık setle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Grand Palais'ta yapılan karşılaşmalarda milli tekvandocu Hakan Reçber, Ürdünlü Zaid Kareem'e, 5-1 ve 9-5'lik skorlarla 2-0 mağlup oldu. Ardından repesajda Brezilyalı Pontes'e 2-1 mağlup olarak oyunlara veda etti.



MUHAMMED FURKAN 4. SIRADA BİTİRDİ

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek toplamda 341 kilo kaldırarak olimpiyat 4.'sü oldu. Bu arada kadınlar gülle atma elemelerinde Emel Dereli, kendi serisini 13. sırada tamamladı.