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Galatasaray’ın yıldızı Spartak Moskova’ya imza atmak üzere mi? Anlaşma bedeli ne kadar?

S.Moskova, G.Saray’da 1 milyon Euro kazanan Kerem’e 3 milyon Euro teklif etti. Kulüpte yalnız bırakıldığını düşünen milli yıldız da gitmek istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Galatasaray’ın yıldızı Spartak Moskova’ya imza atmak üzere mi? Anlaşma bedeli ne kadar?

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus kulübü Spartak Moskova yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun uğraş veriyor. Ruslar, milli yıldız için Galatasaray ile 13 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Spartak Moskova, Kerem'in menajeri William D'Avila ile maaş konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'dan 1 milyon Euro kazanan Kerem Aktürkoğlu için 3 milyon Euro teklif eden Rus kulübünün transferi kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor. Galatasaray'ın milli yıldızının Beşiktaş ile oynanan derbiden sonra moralinin çok bozuk olduğu ve yaşanan son gelişmeler nedeniyle takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar ile 174 karşılaşmada boy gösteren Kerem Aktürkoğlu, 44 gol atarken 39 asist yaptı. 25 yaşındaki yıldız futbolcu Galatasaray'ın üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluklarında önemli katkılar verdi. 2020 yılında Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray taraftarı ile yıldızı bir türlü barışmadı. Milli yıldız, iyi oynasa da kötü oynasa da hep eleştiri aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun Rusya'ya gitmesi bekleniyor.

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