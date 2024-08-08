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Trabzonspor’dan Kartal müjdesi | Başkan Erdoğan ve Berat Albayrak'a özel teşekkür

Bordo-Mavililer, Kartal arazisi ile ilgili açıklama yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak’a teşekkür etti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Trabzonspor’dan Kartal müjdesi | Başkan Erdoğan ve Berat Albayrak’a özel teşekkür

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Trabzonspor yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda 'Kartal Tesisleri' olarak adlandırılan ve geçtiğimiz aylarda irtifak hakkı sona ermiş olan İstanbul ili Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle kulübümüz adına Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi olarak tescil edilmiştir" ifadelerini kullandı. Açıklamada "Kartal Tesisleri İrtifak Hakkı" dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, eski bakanlarımızdan Sayın Berat Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi.

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