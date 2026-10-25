Nübel önerdi Beşiktaş harekete geçti! 3 transferin ilki İngiltere'den
Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda en az 2-3 takviye planlayan siyah-beyazlılar, stoper için West Ham United forması giyen Konstantinos Mavropanos'u yeniden gündemine aldı.
Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Beşiktaş, ara transfer dönemi için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket etmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetimin, ocak ayında en az 2-3 oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Savunmaya öncelik veren Kartal'ın transfer listesindeki isimlerden biri ise West Ham United'ın Yunan stoperi Konstantinos Mavropanos oldu.
BEŞİKTAŞ'TA İLK HEDEF STOPER
Beşiktaş yönetimi, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kadrodaki eksikleri gidermek için harekete geçti.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, yönetime sunduğu raporda savunma hattına takviye yapılmasını öncelikli ihtiyaç olarak belirledi.
Hücum bölgesindeki mevcut seçeneklerden memnun olduğu belirtilen İtalyan çalıştırıcının, özellikle savunmadaki sorunların çözülmesini istediği aktarıldı.
Siyah-beyazlı yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına stoper bölgesinden başlayacağı öne sürüldü.
MAVROPANOS YENİDEN GÜNDEMDE
Beşiktaş'ın savunma hattı için değerlendirdiği isimlerden biri Konstantinos Mavropanos oldu.
Yaz transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündemine gelen 28 yaşındaki Yunan futbolcunun, ocak ayı için hazırlanan transfer listesinde yeniden öne çıktığı belirtildi.
İngiltere'de West Ham United forması giyen tecrübeli stoperin durumunun yakından takip edildiği ve transfer şartlarının araştırıldığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın Mavropanos'u kadrosuna katmak için yeniden girişimde bulunabileceği ifade edildi.
WEST HAM UNITED AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR
Konstantinos Mavropanos'un transferindeki en önemli engelin West Ham United'ın tutumu olduğu belirtildi.
İngiliz ekibinin 28 yaşındaki savunmacıyı devre arasında elden çıkarmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın transfer girişiminde bulunması halinde West Ham United yönetiminin vereceği kararın belirleyici olacağı aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO
Konstantinos Mavropanos'un West Ham United ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
11 Aralık 1997 doğumlu Yunan savunmacının güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
1,94 metre boyundaki futbolcu, fiziksel özellikleri ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.
2023 yazında Stuttgart'tan West Ham United'a transfer olan Mavropanos, İngiliz ekibinin savunma hattında görev yapmaya devam ediyor.
ORTA SAHAYA DA TAKVİYE YAPILACAK
Beşiktaş yönetiminin ara transfer dönemindeki planları yalnızca savunma hattıyla sınırlı değil.
Siyah-beyazlıların, yoğun maç takvimi ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle orta saha rotasyonunu da genişletmek istediği belirtildi.
Özellikle Salih Özcan'ın üzerindeki yükü azaltabilecek bir oyuncunun transfer edilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımının orta sahada daha fazla alternatife sahip olmasını istediği ifade edildi.
KANAT TRANSFERİ DE GÜNDEMDE
Beşiktaş'ın ocak ayında takviye yapmayı değerlendirdiği bir diğer bölge ise kanatlar oldu.
Siyah-beyazlı yönetimin, savunma ve orta saha transferlerinin yanı sıra hücumun kenar bölgelerine de yeni bir oyuncu kazandırabileceği öne sürüldü.
Teknik heyetin Dusan Vlahovic ve Hyeon-gyu Oh gibi santrfor seçeneklerinden memnun olduğu, bu nedenle hücum hattındaki olası takviyede kanat bölgesine odaklanılabileceği belirtildi.
Yönetimin, ara transfer dönemindeki nihai kararlarını teknik heyetin ihtiyaçlarına ve oluşacak mali koşullara göre vermesi bekleniyor.
MAVROPANOS DAHA ÖNCE TAKİP EDİLMİŞTİ
Beşiktaş'ın Konstantinos Mavropanos'a ilgisi yeni değil.
Siyah-beyazlıların, ekim ayının ilk yarısında da Yunan futbolcuyu transfer listesine aldığı ve Futbol Direktörü Eduard Graf'ın oyuncuyu Almanya ile Yunanistan arasında oynanan karşılaşmada tribünden izlediği öne sürülmüştü.
Beşiktaş'ın ocak ayında West Ham United ile temas kurabileceği daha önce de gündeme gelmişti.
Son iddialara göre Mavropanos, Vincenzo Italiano'nun savunmaya takviye isteğinin ardından siyah-beyazlıların öncelikli adayları arasında yer almaya devam ediyor.
ÇİFT KULVAR İÇİN DAHA GENİŞ KADRO
Süper Lig'de şampiyonluk hedefini sürdüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor.
Yoğun maç programı nedeniyle rotasyonda daha fazla seçeneğe ihtiyaç duyan siyah-beyazlıların, ocak transfer dönemini kadrosunu güçlendirmek için değerlendirmeyi planladığı belirtildi.
Yönetimin, stoper ve orta saha transferlerine öncelik vererek Vincenzo Italiano'nun taleplerini karşılamayı hedeflediği öne sürüldü.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde en az 2-3 takviye yapma planının, oyuncuların kulüpleriyle yürütülecek temaslar ve mali şartlara göre şekillenmesi bekleniyor.