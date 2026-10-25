Konstantinos Mavropanos'un transferindeki en önemli engelin West Ham United'ın tutumu olduğu belirtildi.

2023 yazında Stuttgart'tan West Ham United'a transfer olan Mavropanos, İngiliz ekibinin savunma hattında görev yapmaya devam ediyor.

11 Aralık 1997 doğumlu Yunan savunmacının güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımının orta sahada daha fazla alternatife sahip olmasını istediği ifade edildi.

Özellikle Salih Özcan'ın üzerindeki yükü azaltabilecek bir oyuncunun transfer edilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

Siyah-beyazlıların, yoğun maç takvimi ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle orta saha rotasyonunu da genişletmek istediği belirtildi.

Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf'ın daha önce Mavropanos'u millî maçta izlediği iddia edilmişti. (Fotoğraf: REUTERS)

KANAT TRANSFERİ DE GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın ocak ayında takviye yapmayı değerlendirdiği bir diğer bölge ise kanatlar oldu.

Siyah-beyazlı yönetimin, savunma ve orta saha transferlerinin yanı sıra hücumun kenar bölgelerine de yeni bir oyuncu kazandırabileceği öne sürüldü.

Teknik heyetin Dusan Vlahovic ve Hyeon-gyu Oh gibi santrfor seçeneklerinden memnun olduğu, bu nedenle hücum hattındaki olası takviyede kanat bölgesine odaklanılabileceği belirtildi.

Yönetimin, ara transfer dönemindeki nihai kararlarını teknik heyetin ihtiyaçlarına ve oluşacak mali koşullara göre vermesi bekleniyor.