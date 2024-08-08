Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları yarı finalinde İtalya ile eşleşti: Rövanş almak istiyoruz!

Filenin Sultanları bugün yarı finalde sahne alıyor... Çeyrek finalde Çin'i yenerek olimpiyat tarihimizde ilki yaşatan Milliler, bugün İtalya'yı mağlup ederek yeni bir destan daha yazmak istiyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden Sultanlar, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlılar, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

GEÇEN YIL ONLARI DEVİRDİK

Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin'i 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi. Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaşmıştı. Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen Filenin Sultanları, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu olmuştu.