Melisa Döngel’den Instagram yorumu: ’’İkişer ikişer paylaşacağım’’

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri Instagram... En çok Instagram kullanıcısı bulunan ülkeler arasında 5'inci olan Türkiye'de erişim engeli de gündemden düşmüyor. Bir süredir kullanım dışı olan platformun erişim engelinin tatil sezonuna denk gelmesi ünlülerin tatil paylaşımlarını da sekteye uğrattı. Yazın gelmesiyle birlikte kendini sahillere atan ve sık sık fotoğraflar paylaşan ünlü isimlerin takipçileriyle arasına yasaklar girdi.

"İKİŞER İKİŞER PAYLAŞACAĞIM"

Sık sık fotoğraf takipçileriyle fotoğraf paylaşan Melisa Döngel de bu durumdan muzdarip olanlar arasındaydı. Döngel, geçtiğimiz gün İstinye'de görüntülendi. Güzel oyuncu, son günlerin tartışma konusu olan Instagram'ın kapatılması hakkında, dedi.



Güzel oyuncu, "Hayatımda kimse yok. Doğru insanı bulduğumda yanımda görürsünüz" dedi. Çocukları çok sevdiğini fakat anne olma fikrine uzak olduğunu söyleyen Döngel, "Şu an evliliğin de anneliğin de benim için zamanı değil. Henüz 25 yaşındayım, büyüyüp olgunlaşmam lazım" ifadelerini kullandı.

Döngel, neredeyse her gün paylaşım yaparak hayranları ile etkileşim sağlıyordu. Döngel'in bu sözlerinin ardından sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.