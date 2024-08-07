Jose Mourinho, Lille yenilgisi sonrası konuştu: Kadıköy’de sonuç çok farklı olacak!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille ile oynadıkları maçın beklenenden zor geçtiğini söyledi. Portekizli hoca "Şu anda 2-1 mağlubuz. Bu maçın rövanşı bizim stadımızda oynanacak. Kadıköy'de sonuç çok farklı olacak. Lille Kadıköy'de defans yapmayacak. Çünkü doğalarına aykırı. 40 bin itici gücümüz olacak. Bunun da önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Yaptığımız hatalar dışında pozisyonlar ürettik. Ancak gol de kaçırdık. En büyük hatamız buydu. Taçtan top kaybı yaptık. Turu tersine çevireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

TAKIMDA ÇOK EKSİK VAR

Mourınho Lille'in sonucu değiştirmeye alışık bir takım olduğunu öne sürerek, "Şimdi rövanş maçını unutarak lige odaklanacağız. Biz devrenin ilk yarısını deplasmanda oynadık. Uzun süre birlikte çalışan bir takıma karşı oynadık. Şimdi Kadıköy zamanı. Bazı yarattığımız pozisyonlarda kaleci kalesinde bile değildi. Çok fazla şeyi iyi yaptık. Takımda çok fazla eksik var. Lugano ilk maçında da duran toptan gol yemiştik. Rövanş maçında turu geçmek için her şeyi yapacağız" dedi.



MOURİNHO İLK KEZ KAZANAMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho ilk kez Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında çalıştırdığı takımı galip getiremedi. Portekizli teknik adam Avrupa Kupaları kariyerinde daha önce oynadığı ön eleme maçının tamamını kazanmayı başarmıştı. Bu kez bunu başaramadı.



KRUNİC ISRARINDAN ASLA VAZGEÇMİYOR

Mourinho, Krunic ısrarından bir türlü vazgeçmek bilmiyor. Taraftarın çok eleştirdiği Bosna Hersekli starı 3 resmi maçta da ilk 11'de oynatan Portekizli teknik adam Lugano maçında kötü oyunu nedeniyle 30 yaşındaki oyuncuyu ilk devrenin sonunda oyundan çıkarmıştı.



LIVAKOVIC NE YAPSIN!

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic Lille ile oynanan maçta iki gol yemesine rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla alkış topladı. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli kalecisi sosyal medyadaki Sarı-Lacivertli taraftarlardan da aferini kaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, "Livakovic iyi bir maç çıkardı. Önemli atakları tek başına savuşturdu. Özellikle ilk yarıda harika kurtarışlarla takımını ayakta tutan isimlerden oldu" yorumlarında bulundular.