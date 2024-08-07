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Galatasaray'da Domingues ile yeniden temas çabaları!

Galatasaray’ın Nottingham Forest forması giyen orta saha oyuncusu Nicolas Domingues ile ilgilendiği iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024
Galatasaray’da Domingues ile yeniden temas çabaları!

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İngiliz medyasına göre Galatasaray daha önce de gündeme gelen Nottingham Forest'ın yıldızı Nicolas Domingues için yeniden atak yaptı. Ada basınında yer alan haberlerde, "Galatasaray, son haftalarda Nottingham Forest'ın diğer orta saha oyuncusu İbrahim Sangare'ye ilgi gösterdi. Ancak şimdi ilgilerini yeniden Dominguez'e çeviriyorlar" ifadeleri yer aldı. 26 yaşındaki Arjantinli orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Dominguez geçen yıl Bologna'dan Nottingham Forest'a 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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