Galatasaray'a Brezilyalı duvar! Transferde Bremer bombası
Galatasaray’ın Juventus forması giyen Gleison Bremer için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki Brezilyalı stopere yıllık net 8 milyon euro teklif ettiğini yazdı.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın transfer gündemine Gleison Bremer geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Brezilyalı savunmacı için yaptığı ilk girişimin ardından maaş teklifini yükseltti.
YILLIK 8 MİLYON EURO TEKLİF
Galatasaray'ın Bremer'e yıllık net 8 milyon euro önerdiği aktarıldı. İtalyan basını, bu rakamın Brezilyalı futbolcunun Juventus'taki yıllık kazancından yaklaşık 2 milyon euro fazla olduğunu belirtti.
TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Bremer'in Galatasaray'dan gelen 8 milyon euroluk maaş teklifini kabul etmediği kaydedildi. Haberde, 29 yaşındaki stoperin transfer ihtimalini tamamen kapatmadığı ve taraflar arasındaki temasların devam ettiği ifade edildi.
JUVENTUS AYRILIK İHTİMALİNE HAZIRLANIYOR
Juventus'un Bremer'in transfer durumunu takip ettiği ve savunma hattı için alternatif isimleri değerlendirdiği belirtildi. İtalyan ekibinin listesinde Milan forması giyen Fikayo Tomori ile West Ham United'dan Jean-Clair Todibo'nun bulunduğu aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR
Bremer, Juventus ile Ağustos 2024'te yeni sözleşme imzaladı. Brezilyalı savunmacının İtalyan ekibiyle olan kontratı 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
JUVENTUS 41 MİLYON EURO ÖDEDİ
Juventus, Bremer'i Temmuz 2022'de Torino'dan kadrosuna kattı. İtalyan kulübünün resmî açıklamasında 41 milyon euro sabit bonservis, 3,6 milyon euroya kadar ek maliyet ve sportif şartlara bağlı 8 milyon euroya kadar bonus bulunduğu duyuruldu. Anlaşmanın toplam maliyeti bütün bonusların gerçekleşmesi halinde 52,6 milyon euroya ulaşabiliyor.
31 MAÇTA 4 GOL VE 3 ASİST
Gleison Bremer, 2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla bütün kulvarlarda 31 resmî karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı stoper bu maçlarda dört gol ve üç asist kaydetti. Serie A'da ise 26 karşılaşmada 2 bin 175 dakika süre aldı ve aynı skor katkısını üretti.
BREMER KİMDİR?
Tam adı Gleison Bremer Silva Nascimento'dur. Bremer 18 Mart 1997'de Brezilya'da dünyaya geldi.
Futbol kariyerine Desportivo Brasil altyapısında başlayan Bremer, São Paulo ve Atlético Mineiro'nun ardından 2018 yılında Torino'ya transfer oldu. Torino formasıyla 110 resmî karşılaşmada görev yapan savunmacı, 2022 yazında Juventus'a imza attı.
29 yaşındaki futbolcu stoper pozisyonunda görev yapıyor. Bremer'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.