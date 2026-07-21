Galatasaray'a Brezilyalı duvar! Transferde Bremer bombası

Bremer JUVENTUS AYRILIK İHTİMALİNE HAZIRLANIYOR Juventus'un Bremer'in transfer durumunu takip ettiği ve savunma hattı için alternatif isimleri değerlendirdiği belirtildi. İtalyan ekibinin listesinde Milan forması giyen Fikayo Tomori ile West Ham United'dan Jean-Clair Todibo'nun bulunduğu aktarıldı.

Bremer SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR Bremer, Juventus ile Ağustos 2024'te yeni sözleşme imzaladı. Brezilyalı savunmacının İtalyan ekibiyle olan kontratı 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. JUVENTUS 41 MİLYON EURO ÖDEDİ Juventus, Bremer'i Temmuz 2022'de Torino'dan kadrosuna kattı. İtalyan kulübünün resmî açıklamasında 41 milyon euro sabit bonservis, 3,6 milyon euroya kadar ek maliyet ve sportif şartlara bağlı 8 milyon euroya kadar bonus bulunduğu duyuruldu. Anlaşmanın toplam maliyeti bütün bonusların gerçekleşmesi halinde 52,6 milyon euroya ulaşabiliyor.

Bremer 31 MAÇTA 4 GOL VE 3 ASİST Gleison Bremer, 2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla bütün kulvarlarda 31 resmî karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı stoper bu maçlarda dört gol ve üç asist kaydetti. Serie A'da ise 26 karşılaşmada 2 bin 175 dakika süre aldı ve aynı skor katkısını üretti.