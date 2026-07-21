İzmir’de öğrenci evi kılıflı bahis ağına darbe: 2 milyar liralık para trafiği tespit edildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından işlem başlatıldı.

Teknik takip, iletişim kayıtları, suç içerikli görüşmeler, mali incelemeler ve saha çalışmaları bir arada değerlendirildi. Elde edilen bulgular, yasa dışı bahis faaliyetlerinin örgütlü bir yapı içerisinde yürütüldüğünü ortaya koydu.

Hatlar hakkında 24 Nisan 2026 tarihinden itibaren iki ay süreyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesi kapsamında iletişimin tespiti tedbiri uygulandı.

ÖĞRENCİ EVİ DEĞİL BAHİS MERKEZİ

Polis ekipleri, İzmir'in Buca ilçesinde öğrenci evi görünümü altında kullanılan 9 ayrı adres tespit etti. Bu adreslerin yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü suç evi ve ofisleri olarak kullanıldığı belirlendi.

Adreslerde yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri üzerinden para transferleri gerçekleştirildiği ve bahis sitelerinin canlı destek hizmetlerinin yönetildiği tespit edildi.

Şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek amacıyla adresleri öğrenci evi gibi gösterdiği değerlendirildi. Operasyon adreslerinde farklı kişilere ait banka hesapları, ödeme kuruluşu hesapları, GSM hatları, banka kartları ve dijital materyaller üzerinden işlem yapıldığı belirlendi.

PANEL SİSTEMİYLE 2 MİLYAR LİRA AKTARDILAR

Soruşturma kapsamında çok sayıda banka ve ödeme kuruluşu hesabı teknik ve mali incelemeye alındı.

Yapılan analizlerde, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri aracılığıyla yaklaşık 2 milyar liralık para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin yalnızca para hareketlerini yönetmediği, bahis sitelerinin canlı destek faaliyetlerini de örgütlü şekilde yürüttüğü belirlendi.

Mali hareketlerin kaynakları, para transferlerinde kullanılan hesapların sahipleri ve yasa dışı bahis gelirlerinin aktarıldığı kişi ve kuruluşlara yönelik incelemeler devam ediyor.

ŞAFAK VAKTİ 4 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Teknik ve mali analizlerin ardından kimlikleri ve adresleri belirlenen 36 şüphelinin yakalanması için 21 Temmuz 2026 günü saat 05.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli operasyonun hedef dağılımı şöyle oldu:

İzmir'de 31 şüpheli

Aydın'da 1 şüpheli

Balıkesir'de 3 şüpheli

Tekirdağ'da 1 şüpheli

Operasyona İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra operasyon düzenlenen illerdeki ilgili kolluk birimleri katıldı.

BASKINLARDA 34 GÖZALTI

Haklarında yakalama kararı bulunan 36 şüpheliden 32'si operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Suç evi ve ofisi olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 34'e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan İzmir'deki 3 şüpheli ile Balıkesir'deki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

MARKASI KAZINMIŞ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametleri ile suç evi ve ofisi olarak kullanıldığı belirlenen adreslerde kapsamlı arama yapıldı.

Aramalarda üzerinde "1950" ibaresi bulunan, markası kazınmış 1 ruhsatsız tabancanın yanı sıra çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Farklı kişilere ait çok sayıda SIM kart ile banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlara da el konuldu. Ele geçirilen materyaller incelemeye alındı.

Bahis panelindeki görev dağılımı çözülüyor

Dijital materyaller üzerinde yapılacak incelemelerle yasa dışı bahis panellerinin kimler tarafından yönetildiğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Para transferlerinde kullanılan hesaplar, canlı destek faaliyetleri ve şüpheliler arasındaki görev dağılımı da dijital veriler üzerinden ayrıntılı şekilde araştırılacak.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken örgütün yönetici ve üyeleri, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantıları, suç gelirlerinin aktarıldığı hesaplar ve para transferlerine aracılık eden kişi ve kuruluşlar mercek altına alındı.

Banka ve ödeme kuruluşu hesapları ile yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan dijital sistemler üzerindeki teknik ve mali incelemeler sürüyor. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak yürütülüyor.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel