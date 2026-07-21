Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 22. bölümüyle salı, 23. bölümüyle çarşamba ve 24. bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de ATV'de.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.)

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.

"Var Mısın Yok Musun" yeni bölümleriyle Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları saat 20.00'de atv'de!

Buse Sarı Takvim.com.tr Televizyon