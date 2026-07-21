KILIÇDAROĞLU'NU KABUL EDECEK

Kurtulmuş saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de kabul edecek. Sürecin detaylarını paylaşan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu, sürece destek veriyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.) Bu yönde daha önce de açıklamaları olmuştu. Hatta, 'Bu sürecin öncüsü CHP olmalı.' şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu. Süreç yasasının konuşulduğu bu dönemde Numan Kurtulmuş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek görüşme şüphesiz büyük önem taşıyor." dedi.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN SÜRPRİZ ADIM Görüşme trafiğindeki sürpriz gelişmeyi aktaran İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeyi sürpriz bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Bu bilgiyi kısa süre önce öğrendik. Kemal Kılıçdaroğlu, süreci başından beri destekliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştireceği görüşmede de sürece destek mesajları vermesini bekliyoruz." sözlerini kullandı.