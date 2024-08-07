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Galatasaray’da bomba gibi iddia: Davinson Sanchez'e İtalyan devleri talip!

İtalyan medyası, Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez için Napoli’nin 50 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024
Galatasaray’da bomba gibi iddia: Davinson Sanchez’e İtalyan devleri talip!

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Galatasaray'da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli savunmacısı Copa America'da gösterdiği muhteşem performans sonrasında İtalyan ekiplerinin transfer listesinde yer almayı başardı.

EN AZ 30 MİLYON EURO
Yönetim, futbolcularına gelen teklifleri değerlendirirken, son olarak Davinson Sanchez'in satışını masaya yatırdı. Sarı-Kırmızılı yönetim geçen sezon elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı stoperin bonservisini en az 30 milyon Euro olarak belirledi. Ancak İtalyan medyasından Sanchez ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

50 VERİYORLAR
Il Messaggero'nun haberine göre Napoli, Davinson Sanchez için kasayı açtı ve Galatasaray'a 50 milyon Euro ödemeye hazır. Çizme basının iddiası sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, Sarı-Kırmızılı formayla 32 maçta görev aldı. 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Kolombiya Milli Takımı ile 65 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli stoper, 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı ile 65 maçta görev aldı. Bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

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