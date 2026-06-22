Başkan Erdoğan'ın davetine icabet: Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki 23-24 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye gelecek.
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- Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmî ziyaret gerçekleştirecek.
- Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.
- Görüşmelerde iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile güncel bölgesel ve küresel meseleler değerlendirilecek.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların değerlendirileceği bildirildi.
Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da bekleniyor.
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Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel