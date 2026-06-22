Başkan Erdoğan'ın davetine icabet: Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Görüşmelerde iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile güncel bölgesel ve küresel meseleler değerlendirilecek.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların değerlendirileceği bildirildi.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da bekleniyor.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel