CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'ın davetine icabet: Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki 23-24 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye gelecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'ın davetine icabet: Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmî ziyaret gerçekleştirecek.
  • Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.
  • Görüşmelerde iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile güncel bölgesel ve küresel meseleler değerlendirilecek.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların değerlendirileceği bildirildi.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da bekleniyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi: Önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sonra Irak Başbakanı Ali Zeydi
SONRAKİ HABER

Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi

 Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 2 yaralı | Dışişleri'nden "gerilimi düşürün" uyarısı
ÖNCEKİ HABER

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler