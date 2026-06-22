Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Haziran tarihli güncel hava durumu tahminlerini yayınladı. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Toroslar mevkii ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ise yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu nasıl?
Hızlı Özet Göster
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı uyarısında bulundu.
- Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.
- Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize, Artvin, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
- Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
- MGM'nin uyarı haritasında bugün ve yarın için tüm iller yeşil kategoride gösterildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Haziran tarihli son tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer bulutlanma artacak.
Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve bazı illerde sağanak beklenirken Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
MGM'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
MGM'nin son değerlendirmelerine göre rüzgar, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek.
Bu bölgelerde rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
SARI KODLU İL VAR MI?
MGM'nin Türkiye için uyarı durumu haritasında bugün ve yarın için tüm iller yeşil kategoride gösterildi. Haritada sarı, turuncu veya kırmızı kodlu il yer almadı.
Buna rağmen günlük tahmin metninde Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Bu nedenle özellikle kıyı hattında ulaşım ve açık alan faaliyetlerinde dikkatli olunması gerekiyor.
|Uyarı türü
|Etkilenen bölgeler
|Beklenen durum
|Kuvvetli rüzgar
|Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları
|40-60 km/saat
|Yerel sağanak
|Toroslar, Doğu Karadeniz içleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi
|Gök gürültülü sağanak
|Uyarı haritası
|Türkiye geneli
|Yeşil kategori
BUGÜN NERELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Yağışların Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkili olması bekleniyor.
Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Özellikle Ege, Güneydoğu Anadolu ve Marmara'nın büyük bölümünde yağış beklenmiyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
22 Haziran için MGM'nin bölge bölge hava tahmini şöyle:
|Bölge
|Genel durum
|Yağış / Rüzgar
|Marmara
|Az bulutlu ve açık
|Güneybatıda 40-60 km/saat kuvvetli rüzgar
|Ege
|Az bulutlu ve açık
|Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar
|Akdeniz
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
|Öğle sonrası Toroslar'da yerel sağanak
|İç Anadolu
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
|Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel sağanak
|Batı Karadeniz
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
|Bolu ve Karabük çevrelerinde sağanak
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|Doğu Karadeniz içleri, Rize, Artvin, Samsun ve Ordu içleri yağışlı
|Doğu Anadolu
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|Kuzey kesimlerde yerel sağanak
|Güneydoğu Anadolu
|Az bulutlu ve açık
|Yağış beklenmiyor
BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA NASIL?
MGM'nin il il tahminlerine göre batı ve güney kıyılarında açık hava etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak.
|İl
|Hava durumu
|Sıcaklık
|İstanbul
|Az bulutlu ve açık
|28°C
|Ankara
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
|27°C
|İzmir
|Az bulutlu ve açık
|34°C
|Bursa
|Az bulutlu ve açık
|31°C
|Antalya
|Az bulutlu ve açık
|36°C
|Adana
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
|34°C
|Diyarbakır
|Az bulutlu ve açık
|37°C
|Şanlıurfa
|Az bulutlu ve açık
|38°C
|Trabzon
|Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağışlı
|25°C
|Erzurum
|Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
|27°C
DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR
MGM'nin deniz tahminlerine göre denizlerde fırtına beklenmiyor. Ancak Marmara'da öğle saatlerinden sonra rüzgarın yer yer 6 kuvvetine çıkacağı tahmin ediliyor.
Ege'de dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre arasında olması bekleniyor. Karadeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.
|Deniz
|Hava durumu
|Dalga
|Karadeniz
|Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağışlı
|1,0-2,0 m, batısı yer yer 2,5 m
|Marmara
|Parçalı ve az bulutlu
|0,5-1,5 m, yer yer 2,0 m
|Ege
|Parçalı ve az bulutlu
|1,5-2,5 m
|Akdeniz
|Parçalı ve az bulutlu
|1,0-2,0 m, Antalya Körfezi'nin batısı yer yer 2,5 m
|Van Gölü
|Parçalı ve az bulutlu
|0,25-0,50 m
(Harita ve hava durumu görselleri MGM'den ve takvim.com.tr grafik servisinden edinilmiştir.)