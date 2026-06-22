Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Bu bölgelerde rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU İL VAR MI? MGM'nin Türkiye için uyarı durumu haritasında bugün ve yarın için tüm iller yeşil kategoride gösterildi. Haritada sarı, turuncu veya kırmızı kodlu il yer almadı.

Türkiye genelinde sarı, turuncu veya kırmızı kodlu il bulunmuyor. Buna rağmen günlük tahmin metninde Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Bu nedenle özellikle kıyı hattında ulaşım ve açık alan faaliyetlerinde dikkatli olunması gerekiyor. Uyarı türü Etkilenen bölgeler Beklenen durum Kuvvetli rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları 40-60 km/saat Yerel sağanak Toroslar, Doğu Karadeniz içleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Gök gürültülü sağanak Uyarı haritası Türkiye geneli Yeşil kategori

Toroslar ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak görülecek. BUGÜN NERELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR? Yağışların Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkili olması bekleniyor.