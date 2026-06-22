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Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Haziran tarihli güncel hava durumu tahminlerini yayınladı. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Toroslar mevkii ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ise yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu nasıl?

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Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
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  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı uyarısında bulundu.
  • Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.
  • Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize, Artvin, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
  • Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
  • MGM'nin uyarı haritasında bugün ve yarın için tüm iller yeşil kategoride gösterildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Haziran tarihli son tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer bulutlanma artacak.

MGM, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyardı.MGM, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyardı.

Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve bazı illerde sağanak beklenirken Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?-3

MGM'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

MGM'nin son değerlendirmelerine göre rüzgar, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek.

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?-4

Bu bölgelerde rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?-5

SARI KODLU İL VAR MI?

MGM'nin Türkiye için uyarı durumu haritasında bugün ve yarın için tüm iller yeşil kategoride gösterildi. Haritada sarı, turuncu veya kırmızı kodlu il yer almadı.

Türkiye genelinde sarı, turuncu veya kırmızı kodlu il bulunmuyor.Türkiye genelinde sarı, turuncu veya kırmızı kodlu il bulunmuyor.

Buna rağmen günlük tahmin metninde Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Bu nedenle özellikle kıyı hattında ulaşım ve açık alan faaliyetlerinde dikkatli olunması gerekiyor.

Uyarı türüEtkilenen bölgelerBeklenen durum
Kuvvetli rüzgarMarmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları40-60 km/saat
Yerel sağanakToroslar, Doğu Karadeniz içleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiGök gürültülü sağanak
Uyarı haritasıTürkiye geneliYeşil kategori

Toroslar ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak görülecek.Toroslar ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak görülecek.

BUGÜN NERELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Yağışların Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkili olması bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?-8

Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?-9

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Özellikle Ege, Güneydoğu Anadolu ve Marmara'nın büyük bölümünde yağış beklenmiyor.

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?-10Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?-11

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

22 Haziran için MGM'nin bölge bölge hava tahmini şöyle:

BölgeGenel durumYağış / Rüzgar
MarmaraAz bulutlu ve açıkGüneybatıda 40-60 km/saat kuvvetli rüzgar
EgeAz bulutlu ve açıkKuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar
AkdenizAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluÖğle sonrası Toroslar'da yerel sağanak
İç AnadoluAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluNiğde ve Kayseri çevrelerinde yerel sağanak
Batı KaradenizAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluBolu ve Karabük çevrelerinde sağanak
Orta ve Doğu KaradenizParçalı yer yer çok bulutluDoğu Karadeniz içleri, Rize, Artvin, Samsun ve Ordu içleri yağışlı
Doğu AnadoluParçalı yer yer çok bulutluKuzey kesimlerde yerel sağanak
Güneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açıkYağış beklenmiyor

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?-11

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?-12

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?-13

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?-14

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?-15

BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA NASIL?

MGM'nin il il tahminlerine göre batı ve güney kıyılarında açık hava etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak.

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?-12

İlHava durumuSıcaklık
İstanbulAz bulutlu ve açık28°C
AnkaraAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu27°C
İzmirAz bulutlu ve açık34°C
BursaAz bulutlu ve açık31°C
AntalyaAz bulutlu ve açık36°C
AdanaAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu34°C
DiyarbakırAz bulutlu ve açık37°C
ŞanlıurfaAz bulutlu ve açık38°C
TrabzonParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağışlı25°C
ErzurumParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı27°C

Rüzgarın bazı kıyı bölgelerinde saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.Rüzgarın bazı kıyı bölgelerinde saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR

MGM'nin deniz tahminlerine göre denizlerde fırtına beklenmiyor. Ancak Marmara'da öğle saatlerinden sonra rüzgarın yer yer 6 kuvvetine çıkacağı tahmin ediliyor.

Ege'de dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre arasında olması bekleniyor. Karadeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

DenizHava durumuDalga
KaradenizParçalı ve çok bulutlu, doğusu yağışlı1,0-2,0 m, batısı yer yer 2,5 m
MarmaraParçalı ve az bulutlu0,5-1,5 m, yer yer 2,0 m
EgeParçalı ve az bulutlu1,5-2,5 m
AkdenizParçalı ve az bulutlu1,0-2,0 m, Antalya Körfezi'nin batısı yer yer 2,5 m
Van GölüParçalı ve az bulutlu0,25-0,50 m

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?-14

(Harita ve hava durumu görselleri MGM'den ve takvim.com.tr grafik servisinden edinilmiştir.)

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