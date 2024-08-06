Onuachu ve Weghorst için pazarlık devam ediyor!

Yeni sezonda güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Trabzonspor'un taraftarları forvet transferi için bekleyişini sürdürürken, başkan Ertuğrul Doğan da bu mevki için çok yoğun bir şekilde mesai harcıyor.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Önceki gün Sütlüce'de yapılan kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde taraftarların, "Forvet, forvet" tezahüratlarına, "En iyisini yapmaya çalışıyoruz" diyerek yanıt veren Başkan Doğan'ın, Hollandalı forvet oyuncusu Wout Weghorst ile Nijeryalı golcü Paul Onuachu için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Her iki oyuncu için de kendileri ile bir sorun yaşamayan Trabzonspor, kulüplerini çözme konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Hedef ise kısa süre içinde takviyeyi gerçekleştirmek.

ONUACHU İSTİYOR

Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Trabzonspor'a transfer olma konusundaki arzusunu tekrar tekrar kulüp yetkililerine iletmeye devam ediyor. 30 yaşındaki golcünün Southampton ile 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. İngiliz ekibi Burnley ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Weghorst için de temasların sürdüğü öğrenildi. Abdullah Avcı'nın elini rahatlatmak isteyen Fırtına, transferleri uygun maliyetle bitirmek istiyor.