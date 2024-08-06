Jose Mourinho: Çok zor bir maç oynayacağız

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille ile çok zor bir maç oynayacaklarını söyledi. Başarılı hoca, "Lille takımını beğeniyorum. Yeni bir hocaları var. Bizim için de onlar için de zor olacak" dedi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarının imkansız olmadığını belirten Portekizli hoca, "Ancak mucizelere de inanmam. Bana "Avrupa Ligi'ni kazanabilir misiniz?" diye sorarsanız, "Evet" derim. Ama Avrupa Ligi'nde oynamak yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim"dedi. Fred dışında takımın durumunun iyi olduğunu ifade eden Mourinho, "Maça en iyi şekilde hazırız" ifadesini kullandı.

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