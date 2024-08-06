Copello ve Akçam repesaja kaldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre Engellinin elemeleri gerçekleştirildi. Milli atlet Berke Akçam 49.48'lik derecesiyle serisini 5'inci bitirdi. Milli atlet Yasmani Copello ise 50.72'lik derecesiyle serisini 8'inci tamamladı. Yarı finale kalan 18 sporcu arasına giremeyen iki milli atlet, bugün TSİ 13.00'de yarı finalde yer alabilmek için repesaj mücadelesine çıkacak. Akçam yarış sonrası, "Daha iyi koşmayı bekliyordum, heyecandan yoruldum. İkinci seçmelerde daha iyi bir derece hedefliyorum" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN