Weghorst kapışması

Trabzonspor golcü transferi için yoğun bir mesai harcıyor. 8 Ağustos tarihinde Rapid Wien ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçına kadar bu bölgeye en az bir takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer, Hollandalı golcü Wout Weghorst'u kadrosuna katmak için geceli gündüzlü bir çalışma içersinde. Daha önce Weghort ile yapılan görüşmelerde şartlar konusunda anlaşma sağlayan Fırtına, Burnley'in istediği bonservis rakamlarını aşağı seviyeye çekmeye çalışıyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ancak Hollanda ekibi Ajax'ın da Weghorst'u kadrosuna katma konusunda isteği nedeniyle şu ana kadar istenilen sonuca ulaşılamadı. Bu oyuncuyla ve kulübüyle pazarlıklara devam ediyor. Trabzonspor'un gündeminde yer alan bir başka golcü Paul Onuachu ile ilgili ise yeni bir gelişme yok. Southampton kulübü, Trabzonspor'un en son yaptığı 7 milyon Euro'luk teklife 'Evet' yanıtı vermedi. İngiliz ekibi rakamın daha da yukarıya çıkmasını istiyor. Bordo-Mavili kulüp ise bu rakamdan fazlasını vermek istemiyor.