Hasan Arat görev yaptığı 8 ayda 2 kupa kazandı

3 Aralık 2023'te Serdar Adalı ile girdiği başkanlık seçimini kazanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, görev süresinin 8. ayında 2. kupasını kaldırmış oldu. Geçen sezon Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Arat başkanlığındaki Siyah- Beyazlılar Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla devirerek kupanın sahibi olmuştu.

Siyah-Beyazlı takımın kupayı kazanmasının ardından sosyal medyada yapılan yorumlardaki bir detay dikkatleri çekti. 8 ayda 2 kupa kazanan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, görev yaptığı 6 sezonda sadece Türkiye Kupası'nı kazanabilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile karşılaştırılması dikkatleri çekti. Ayrıca sosyal medyada geçen sezonu 99 puanla 2. sırada kapatan Fenerbahçe'nin kupa alamaması ve 56 puanla 6. sırada Beşiktaş'ın ise 2 kupa alması da çok konuşulan konular arasındaydı.

TEMKİNLİ DEVAM EDECEĞİZ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yapılacak transferlerle ilgili "Beşiktaş profesyonel bir sistem kurdu. O sistem devam ediyor. Eylül 15'e kadar hem gidenler hem kalanlar olacak. Her türlü desteği göstereceğiz. Beşiktaş iyi yolda. Lig uzun, Avrupa kupası var. Temkinli, planlı devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.