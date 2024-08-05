PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Hasan Arat görev yaptığı 8 ayda 2 kupa kazandı

3 Aralık 2023’te başkanlığa seçilen Hasan Arat görev yaptığı 8 ayda 2 kupa kazanırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 6 sezonda tek kupa kazanması sosyal medyada çok konuşuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024
Hasan Arat görev yaptığı 8 ayda 2 kupa kazandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

3 Aralık 2023'te Serdar Adalı ile girdiği başkanlık seçimini kazanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, görev süresinin 8. ayında 2. kupasını kaldırmış oldu. Geçen sezon Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Arat başkanlığındaki Siyah- Beyazlılar Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla devirerek kupanın sahibi olmuştu.

Siyah-Beyazlı takımın kupayı kazanmasının ardından sosyal medyada yapılan yorumlardaki bir detay dikkatleri çekti. 8 ayda 2 kupa kazanan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, görev yaptığı 6 sezonda sadece Türkiye Kupası'nı kazanabilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile karşılaştırılması dikkatleri çekti. Ayrıca sosyal medyada geçen sezonu 99 puanla 2. sırada kapatan Fenerbahçe'nin kupa alamaması ve 56 puanla 6. sırada Beşiktaş'ın ise 2 kupa alması da çok konuşulan konular arasındaydı.

TEMKİNLİ DEVAM EDECEĞİZ
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yapılacak transferlerle ilgili "Beşiktaş profesyonel bir sistem kurdu. O sistem devam ediyor. Eylül 15'e kadar hem gidenler hem kalanlar olacak. Her türlü desteği göstereceğiz. Beşiktaş iyi yolda. Lig uzun, Avrupa kupası var. Temkinli, planlı devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Belediyelerin borcu 6 adımda tahsil edilecek! Kaç aya kadar yapılandırma imkanı sunuluyor? İşte izlenecek yollar...
Ev ilanlarına yeni düzenleme! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! 15 Eylül’de geliyor
Paris 2024 Olimpiyatları ve LGBT dayatması! Her şey 2021’de başladı! İşte LGBT’yi olimpiyatlara sokan karar!
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor: Ana gündem Orta Doğu | İşte masadaki konular...
SON DAKİKA | Dışişleri’nden Lübnan için seyahat uyarısı! Elzem olmadıkça seyahat etmekten kaçının
İstanbullunun cebini yakan İSKİ vurgunu! Soygunun rakamlarla boyutu: 32 metreküp su 1263, 30 metreküplük doğal gaz 206 TL
EMEKLİYE VERGİ İADESİ: Borçlanma yapanlar dikkat! Ne kadar avantaj sunuluyor? Nasıl yararlanılıyor?
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran yarışmacı! Heyecanına yenik düştü: 300 bin TL’lik soruya veda etti
Tüm dünya onu konuşuyor: Milli sporcumuz Yusuf Dikeç sordu Elon Musk yanıtladı! Sosyal medya çalkalandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Refah Sınır Kapısı’nda: Hep beraber bu katliamı durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız
Son dakika: Gazze’den İsrail’e aylar sonra füze: Aşdod’da sığınaklar açıldı! Tel Aviv yine okulları hedef aldı: En az 30 Filistinli şehit oldu
CHP’nin Kadın Kolları Kurultayı’nda hakkını arayan kadınlar kapı dışarı edildi! Özgür Özel emekçileri ’provokatör’ ilan etti
İsrail’den yeni skandal! Tel Aviv’de Türk bayrakları Haniye için yarıya inince tehdit etmişlerdi: Drone ile bayraklı provokasyon
PKK’nın kirli planı iddianamede! Gençleri dağa kaldırmak için sol tandanslı zehirleme: Talimat Duran Kalkan ve Demirtaş’ın ağabeyinden
İran’da iki saatlik sır görüşme: Amerikalılar Netanyahu’nun planını sızdırdı! Tahran ile pazarlık masasında 10 Mossad ajanı
SON DAKİKA