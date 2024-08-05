Galatasaray’da Wilfried Zaha krizi

Beşiktaş ile oynanan ve 5-0 kaybedilen Süper Kupa Finali'nde 75. dakikada skor 2-0'ken oyuna giren Galatasaray'ın Fildişili futbolcusu Wilfried Zaha ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Okan Buruk, "Zaha taktiğimi oyunculara yanlış anlattı" derken, yıldız futbolcu ise bu açıklamadan sonra kendisine ait sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını değiştirdi ve kararttı.

Okan Buruk'un tecrübeli futbolcuyu artık takımda istemediği, Zaha'nın da yola devam etmeme yönünde bir karar aldığı öğrenildi. İngiltere'den çeşitli kulüplerin radarında bulunan Zaha'nın yakın zamanda ayrılmasının sürpriz olmayacağı gelen haberler arasında. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bugüne kadar 43 maçta forma giyerken, 10 gol ve 5 de asist katkısı sağladı.

EN ÇOK KAZANANLARDAN

2 milyon 330 bin Euro imza ücreti ödenen Wilfried Zaha, Cimbom'da bir sezon için 4 milyon 350 bin Euro kazanıyor. Zaha, takımın en çok kazanan isimlerinden biri.